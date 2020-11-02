نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير الموجودة في المملكة العربية السعودية قامت بتقديم الكثير من التخفيضات والعروض لمكتبة جرير المميزة على كافة الإلكترونيات، والأدوات الكهربائية، الأدوات المدرسية، والأجهزة الذكية الكثير من الاحتياجات التي يستخدمها الجميع بشكل مستمر، ولكنها وضعت عدد من الضوابط والشروط للتقسيط في مكتبة جرير في عام 1442 هجرياً داخل المملكة.

عروض جرير الأسبوعية

قامت مكتبة جرير بعمل عروض أسبوعية للجوال على الكثير من المنتجات ومنها:

جوال سامسونج جالكسي اس 20 مساحة 128 جيجا 2.999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 مساحة 256 جيجا 7.999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 مساحة 256 جيجا 4.999 ريال سعودي.

جوال اوبو رينو 3 مساحة 128 جيجا 1.250 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 مساحة 512 جيجا 5.500 ريال سعودي.

جوال هونر 10 آي مساحة 128 جيجا 750 ريال سعودي.

عروض جرير للإلكترونيات

قامت مكتبة جرير بعمل عروض أسبوعية للشاشات على الكثير من المنتجات ومنها:

ريماكس سماعة أذن ستريو مع مايك، أسود , لينوفو.

حامل كمبيوتر محمول

ماوس لاسلكي، أبيض/ ذهبي.

تي بي لينك.

موسع مدى الشبكة، أبيض.

تلفزيون 65 بوصة فائق الجودة.

تلفزيون 55 بوصة، فائق الجودة ال جي.

عروض جرير للأجهزة