عروض هايبر بنده الأسبوعية هذا الأسبوع لا تقاوم اغتنم الفرصة تخفيضات كبيرة

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية نستعرض لكم اليوم احدث العروض من هايبر بنده والتخفيضات المميزة على الأجهزة المنزلية الأحد الأول من شهر نوفمبر 2020، و 15 من ربيع الأول 1442 هجرياً، والعروض المقدمة من هايبر بنده اليوم هي الأفضل فلا تفوتكم هذه العروض الحصرية والمميزة على مجموعة منوعة من الأجهزة والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة فقط لمدة 3 أيام، بدايةً من الأحد الموافق نوفمبر حتى 3 من شهر نوفمبر 2020، اغتنموا الفرصة ولا تفوتكم العروض الذهبية من هايبر بنده بالإضافة إلى العروض الأسبوعي المميزة والمستمرة معكم حتى يوم 3 من شهر نوفمبر 2020 عروض الأجهزة المنزلية في هايبر بنده عروض هايبر بندة الأسبوعية علي عصارة جيباس 4*1 متعددة الاستخدامات فقط بسعر 119 ريال سعودي. ثلاثية بدون زيت جيباس سعة 5.4 لتر، فقط بسعر 349 ريال سعودي. مكواة تيفال فقط بسعر 89 ريال سعودي. قطاعة اي تي سي سعة 0.5 لتر فقط بسعر 79 ريال سعودي. خلاط مع مطحنة مولينكس فقط بسعر 119 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بندة الأسبوعية عرض بندة اليوم علي زيت الزيتون البكر مع متبقي زيتون بيتوتي 500 مل، فقط بسعر 8.95 ريال سعودي. زيت نباتي نخيل 1.5 لتر، فقط بسعر 9.5 ريال سعودي. لحم تونة خفيف بزيت نباتي تريفا 170 جرام * 3 قطع فقط بسعر 9.95 ريال سعودي. طحين فاخر كويتي 1 كيلو * 3 حبة فقط بسعر 9.95 ريال سعودي. عصير طازج نادك 1.5 لتر فقط بسعر 7.5 ريال سعودي الزجاجة. اقوى العروض هذا الأسبوع في هايبر بندة شبيهة قشطة نادك 170 جرام 2+2 فقط بسعر 7.90 / 4 حبة. جبنة مثلثات أبو الولد 4* 170 جرام فقط بسعر 7.95 ريال سعودي.

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