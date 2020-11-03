عروض لولو هايبر ماركت تعالوا نشتري خزين الشهر كلة بأرخص الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر الدمام و الجبيل نوضح لكم احدث عروض لولو في التوفير الرائعة المستمرة ثلاثة أيام من يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 حتى 3 من نوفمبر 2020، الموافق من 15 حتى 17 من ربيع الأول 1442 ه‍، مع أقوى العروض، وافضل المنتجات اللازمة لك منزل، والأسعار لا تقارن مع مهرجان الأرز العربي المميزة، وتجربة النكهات الشرق. عروض لولو هايبر المميزة أناناس فلبيني الحبة بسعر 5.95 ريال سعودي فقط. تفاح رويال جاك سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي فقط. باذنجان السعودية حجم كبير سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي. بروكلين إسبانيا فقط بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو. هيد اند شولدرز 400 مل شامبو/بلسم فقط بسعر 10.45 ريال سعودي. خصومات لولو هايبر تايد مسحوق غسيل 5 كيلو *2 فقط بسعر 62.95 ريال سعودي. زيت زهرة زيت دوار شمس 1.8 لتر *2 عبوة فقط بسعر 19.95 ريال سعودي. أرز العائلة ابيض بسمتي 10 كيلو جرام فقط بسعر 68.95 ريال سعودي. دجاج فقيه مجمد 600 جرام *10 حبات فقط بسعر 68.95 ريال سعودي. جبن بوك كريمي فقط بسعر 19.90 ريال سعودي. مهرجان الأرز العربي أُوزي لحم ضاني الكيلو بسعر 59.90 ريال سعودي. كشري مصري الكيلو بسعر 14.50 ريال سعودي. شيش طاووق مع أرز الزعفران فقط بسعر 31.90 ريال سعودي. مقلوبة السمك الكيلو بسعر 26.90 ريال سعودي فقط. رُوبيان مجبوس سعر الكيلو فقط 38.90 ريال سعودي. كسكسي باللحم الضأن فقط بسعر 34.90 ريال سعودي للكيلو.

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