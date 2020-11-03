نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود شهر نوفمبر خصومات على المنتجات الغذائية تصل ل 45% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر مهرجان الشيكولاتة الذي تم الإعلان عن من خلال عروض بن داود داخل السعودية فبدأ هذا العرض في يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر وتستمر حتى ثالث يوم من شهر نوفمبر لعام 2020، لذلك احرصوا على شراء عروض الشوكولاته الغني سريعًا، ويقدم بن داود عروض على معظم منتجاته من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وجوال وغيرها. عروض بن داود لنوفمبر عرض الشوكولاتة منيس المشكلة بوزن نصف كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

عرض الشوكولاتة الشهيرة فيريرو روشيه بوزن 200 جرام وسعرها يصل 18.95 ريال سعودي.

كيك بقطع المالتيزر وصل سعره إلى 65 ريال سعودي

كيك البروفيترول وصل سعره إلى 65 ريال سعودي.

كيك موس بالنوتيلا وهذا منتج جديد وصل سعره إلى 79 ريال سعودي.

الكيك الإنجليزي الشهير بالشكولاته وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي.

اكلير ممزوج بالكثير من الشوكولاته بسعر 4.95 ريال سعودي.

كب كيك بالشوكولاته سعره 6.95 ريال سعودي. عروض بن داود للفاكهة سعر كيلو الرمان اليمني يصل إلى 7.95 ريال.

سعر كيلو العنب الأحمر يصل إلى 9.95 ريال.

سعر التفاح جالا يصل إلى 4.95 ريال.

سعر كيلو البطيخ يصل إلى 1.50 ريال.

سعر الجريب فروت يصل إلى 4.95 ريال.

سعر كيلو البرتقال يصل إلى 5.95 ريال. عروض بن داود للخضار سعر الكيلو من الملفوف يصل إلى 1.95 ريال.

سعر 200 جرام من الثوم المعبأ يصل إلى 1.25 ريال.

سعر كيلو ألكوسه يصل إلى 3.95 ريال سعودي.

سعر كيس البصل يصل إلى 3.95 ريال.

كيلو البطاطس سعر يصل إلى 1.95 ريال. عروض بن داود لمنتجات الألبان عرض كيلو من جبنه سنابل الخير وصل إلى 13.95 ريال.

عرض جبنه رومي مصري الكيلو 35.95 ريال.

عرض كيلو الزيتون اليوناني يصل إلى 21.95 ريال.

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