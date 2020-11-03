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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار منيو البيك وأقوي العروض على الوجبات شهر نوفمبر 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة منيو مطعم البيك الشهير في المملكة، التي بعشقها الكثير من الأشخاص، وانتشرت سلسلة المطاعم هذه في جميع أنحاء المملكة بعد مسيرة وصلت إلى 45 عام مكللة بالنجاح، بل أنها قام بالمنافسة مع الماركات العالمية التي تقدم مثل ما يعمل على تقديمه، لذلك دعونا نتعرف على أسعار منيو البيك لعام 2020.
منيو البيك 2020
قام البيك بالعمل على تصنيف المنيو الخاص به حتى يستطيع العميل الحصول على المأكولات التي يريدها من هذا المطعم، لذلك دعونا نذكر بعض الأقسام وسوف نعرض لكم في المقال قسم الوجبات التي سيقدمها مطعم البيك.
منيو وجبات البيك
- وجبة بيج بيك: يمكنك طلب هذه الوجبة أم عادية أو حارة، عبارة عن صدر كبير من الدجاج اللذيذ المقدم مع الخضروات والخبز اللذيذ، وسعره 11.5 ريال سعودي.
- وجبة دجاج البيك: هذه الوجبة الأكثر طلبًا لاحتوائها على العديد من المكونات، فهناك وجبة بها أربع قطع من الدجاج مع بطاطس وصوص الثوم، وصل سعره إلى 14 ريال سعودي أم الوجبة الأخرى ثماني قطع مع بطاطس وصوص الثوم ووصل سعره إلى 25،5 ريال .
- وجبة دجاج مسحب البيك: يوجد نوعان من هذه الوجبة، وجبة بسبع قطع معها بطاطس وخبز ونوعين من الصلصة المفضلة لديك بسعر 10.50 ريال سعودي، الوجبة الأخرى 10 قطع مسحب مع بطاطس وسلطة وعيش بسعر 14 ريال سعودي.
- وجبة برجر فيليه الدجاج: بسعر 4 ريال سعودي، وإذا أردت وضع البطاطس يصبح 9 ريال، بطاطس و كولا إضافي بسعر 14 ريال.
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