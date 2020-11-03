نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية على الجوال واللاب توب أحدث الموديلات وأرخص الأسعار عرض الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد سعت وزارة التعليم السعودية على القيام بتنشيط التعلم الإلكتروني، لهذا سعت المكتبة على القيام بوضع الكثير من عروض جرير للطلاب حول الحواسيب المحمولة عالية التقنية لكي يقوم بتأدية واجباتهم بنجاح، وها هي عروض جرير 2 نوفمبر 2020. عروض جرير للحواسيب المحمولة جاء سعر الحاسوب المحمول من ماركة هايسنس بشاشة تحمل دقة عالية ومقاسها 75 بوصة بسعر 4299 ريال سعودي بعدما كانت 7999 ريال سعودي.

سعر الحاسوب المحمول من ماركة Asus جاء بسعر 11.699 ريال سعودي.

سعر الحاسوب المحمول ذو التقنيات العالية بماركة Asus جاء بسعر 12299 ريال سعودي.

سعر حاسوب LG والذي يحتوي على شاشة تقنيتها عالية الجودة جاء بسعر 2899 ريال سعودي.

سعر الحاسوب ماركة TCL يعمل بتقنية 8K Ultra HD وجاء بسعر 13999 ريال سعودي.

سعر الحاسوب من شركة skyWorth جاء بسعر 3699 ريال سعودي. عروض جرير للجوال جاء سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 بسعر يصل إلى 7999 ريال سعودي.

سعر هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra بسعر 3999 ريال سعودي.

سعر هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra بسعة تخزينية 512 جيجا بايت بسعر 4799 ريال سعودي.

سعر هاتف Samsung Galaxy Note 10 بسعر 2599 ريال سعودي.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flap بسعر وصل إلى 3799 ريال سعودي.

سعر هاتف Samsung Galaxy S10 Plus سعره 2299 ريال سعودي.

سعر هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra جاء بسعر للسعة التخزينية 128 جيجا بايت 3699 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير الأسبوعية على الجوال واللاب توب أحدث الموديلات وأرخص الأسعار عرض الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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