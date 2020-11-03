نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم اليوم على الخضار والفاكهة وجميع المنتجات تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم اليوم العمل على الاستفادة من مهرجان الخضروات الطازجة الذي يتواجد ضمن الفعاليات التي يقوم بها العثيم في اليوم الثاني من شهر نوفمبر لعام 2020، فبإمكانك الآن التمتع بهذه العروض في هذا اليوم فقط، لذلك سارعوا من أجل الطلب، سارعوا لشراء أهم عروض العثيم يوم 2 من شهر نوفمبر. عروض العثيم الإثنين الرمان المصري يمكنك شراء اثنين كيلو منه فقط 3.95 ريال سعودي.

الموز جاء سعر الكيلو منه 2.95 ريال سعودي.

التفاح الأحمر جاء سعر الكيلو 5.85 ريال سعودي.

سعر التفاح الأخضر وصل إلى 5.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من العنب الأسود بسعر 8.95 ريال سعودي.

سعر الأناناس للحبة الواحدة جاء بسعر 6.50 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الليمون الأصفر جاء بسعر 5.45 ريال سعودي.

سعر الكيلو من فاكهة الكيوي جاء بسعر 6.95 ريال سعودي. عروض العثيم للخضار سعر 2 ربطة من الليمون الأخضر الشبك جاء بسعر 2.25 ريال سعودي.

سعر البطاطا الحلوة للكيلو الواحد 2.75 ريال سعودي.

سعر البرتقال للكيلو الواحد 5.75 ريال سعودي.

سعر الجزر المستورد للكيلو الواحد 4.95 ريال سعودي.

تمر تمارا سكري رطب الكيلو منه يصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي.

الخيار الطازج جاء سعره للإثنين كيلو 2.95 ريال سعودي.

سعر البصل للإثنين كيلو عرض الواحد + واحد 5.95 ريال سعودي.

نصف كيلو هيل ماركة زينا جاء بسعر 55.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو الواحد من الفلفل الأسود المطحون ناعم بسعر 34.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من قهوة هرري غامقة اللون جاء بسعر 33.95 ريال سعودي.

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