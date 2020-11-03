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انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصدفة.. العثور على كنز لا يقدر بثمن في منزل تم شراؤه والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في واقعة مثيرة للجدل، اشترت سلطات إحدى مدن شرقي فرنسا، منزلا يعود لأكثر من قرن من الزمان بمبلغ 130 ألف يورو، لتعثر على كنز لا يقدر بثمن.
حيث يرجع تاريخ المنزل لأكثر من قرن من الزمان، في وسط بلدية مورقسم الجورا، وكان مملوكا لإحدى العائلات العاملة في مجال التجارة تعرف باسم جوبي، ومنذ مدة قريبة توفى الوريث الأخير لهذه العائلة ليترك المنزل لوريث أخر غير مباشر، إلا إنه لا يريد الاهتمام بالمنزل المكون من طابقين، ليعلن عن عرضة للبيع دون أن يتفقد ما يحتويه المنزل.
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لتشتريه سلطات المدينة بمبلغ 130 ألف يورو، وأثناء تفتيشهم للمنزل، عثروا على كنزا لا يقدر بثمن، فقد عثر موظفي مكتب البلدية على خمسة سبائك ذهبية وأكثر من ألف قطعة نقدية ذهبية قدرها 20 ألف فرنك، بالإضافة إلي أجهزة بصرية قديمة ترجع إلي أواخر القرن التاسع عشر وصور للحرب العالمية الثانية ذات أهمية تاريخية، لتتراوح القيمة الإجمالية للكنز إلى اكثر من 500 ألف يورو، وقد اصبح هذا الكنز ملك لسلطات المدينة .
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