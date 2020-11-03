نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرنفال عروض هايبر بن داوود الجمعة البيضاء تسوق الآن مع أكبر التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت سلسلة هايبر بن داوود عن جدارة أن تتصدر محلات بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، ونالت إعجاب جموع السعوديين لما توفره من عروض وتنوع المنتجات المعروضة بالمتجر، حيث انه منافس قوى لعروض هايبر بنده والعثيم وجرير وغيرها بالمملكة العربية السعودية وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على عروض هايبر بن داوود. تخفيضات بن داود تيراميسو كيك سلايس بسعر 5.50 ريال سعودي بدلًا من 8.95 ريال.

سلايس كيك بالشوكولاته بالكراميل واللوز 5.50ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال.

كيكة موس الشوكولاته 9.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال.

تارت بول شوكولا 8.95 ريال سعودي بدلًا من 13.75 ريال.

بيتي فور سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلًا من 75.00 ريال.

مناقيش شيكولاته 4.95 ريال سعودي بدلًا من 8.25 ريال.

كرواسون شوكولاته بف 1.95 ريال سعودي بدلًا من 3.50ريال.

كرواسون القهوة 1.95 ريال سعودي بدلًا من2.25 ريال.

كيك جلاكسي سعر 65.95 ريال سعودي بدلًا من 95.00 ريال.

كابتشينو كيك 65.00 ريال سعودي بدلًا من 85.00 ريال.

كيك سنيكرز سعر 65.00 ريال سعودي بدلًا من 95.00ريال. تخفيضات بن داود للألبان جبنه رومي مصري سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي بدلًا من 49.25 ريال.

بدر قشطه طبيعي سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي بدلًا من 25.95 ريال.

فريكو جبنه إيدام هولندي سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي بدلًا من 60.00ريال.

ديليزيا جبنه فيتا سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي بدلًا من 17.75 ريال.

سنابل الخير جبنه قليل الدسم /الملح/ سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي بدلًا من 29.50 ريال.

لبنة البقرة البيضاء سعر الكيلو19.95 ريال سعودي بدلًا من 23.75 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرنفال عروض هايبر بن داوود الجمعة البيضاء تسوق الآن مع أكبر التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.