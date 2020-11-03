أقوي عروض البنك الأهلي التجاري السعودي على تمويل السيارة بدون مقدم

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عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي التجاري عروض البنك الأهلي التجاري، التي سوف نستمتع بها من خلال العروض التي سوف نقدمها عن جميع أنواع السيارات، وذلك بالتعاون مع الوكلاء والموزعين المعتمدين، حتى تقوم بالاستمتاع بالسيارة التي يمكنك اختيارها، وذلك من خلال برنامج التمويل الأهلي التأجير. عروض البنك الأهلي التجاري عروض المجدوعي للسيارات هيونداي أكسنت موديل 2020، من خلال برنامج تمويل الأهلي التأجيري، يجب اغتنام الفرصة، دفع 5% من سعر السيارة كدفعة أولى. هيونداي إلنترا موديل 2020، دفع 4.5 من سعر السيارة كدفعة أولى. هيونداي أزيرا موديل 2021، دفع 5% من سعر السيارة كدفعة أولى. هيونداي توسان موديل 2020 دفع 5% كدفعة أولى، 40% كدفعة أخيرة. هيونداي كونا موديل 2020، نفس سعر توسان. هيونداي باليسايد موقع 2020، نفس السعر. عروض التويوتا TOYOTA تويوتا يارس موديل 2020، لا يوجد دفعة أولى، الدفعة الأخيرة 40%.

تويوتا كورولا موديل 2020، نفس الإجراءات.

تويوتا فورتشنر موديل 2020 نفس الإجراء.

تويوتا راش موديل 2020، لا يوجد دفعة أولى، والدفعة الأخيرة 35%.

تويوتا هايلوكس موديل 2020، الدفعة الأخيرة 40%، ولا يوجد دفعة أولى.

تويوتا إنوفا موديل 2020، 40% كدفعة أخيرة، 0% دفعة أولى. عروض المازدا mazDa مازدا 9 -CX موديل 2020، 5% من سعر السيارة، 40% الدفعة الأخيرة، 1% تمويل. مازدا 6 موديل 2020، نفس الأقساط. مازدا 5-CX موديل 2020، نفس الأقساط. مازدا 3-CX موديل 2020، 5% من سعر السيارة، 40% دفعة أخيرة، 1% تمويل. مازدا سي اكس 30 موديل 2020. عروض الوعلان هيونداي سوناتا موديل 2020، 5% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة.

هيونداي سانتافي موديل 2020، 5% دفعة أولية، 40% دفعة أخيرة.

هيونداي كريتا موديل 2020، نفس الإجراءات. عروض كيا KIA كيا ستينجر موديل 2020، 5% دفعة أولى،40% دفعة أخيرة. كيا بيكانتو موديل 2020، 10% دفعة أولى، 35% دفعة أخيرة. كيا ريو موديل 2020، نفس الإجراءات. كيا سيراتو موديل 2020، 5% دفعة أولى، 35% دفعة أخيرة. كيا أوبتيما موديل 2020، نفس الإجراءات. كيا كادينزا موديل 2020، نفس الإجراءات. كيا سبورتاج موديل 2020، 10% دفعة أولى، 35% دفعة أخيرة. عروض فولكس واجن Volkswagen فولكس واجن باسات موديل 2020، 10% دفعة أولى، 35% دفعة أخيرة. فولكس واجن تيجوان موديل 2020، نفس الإجراء. فولكس واجن تيرامونت موديل 2020، نفس الإجراء. عروض نيسان NISSAN نيسان ألتيما موديل 2020، 5% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. نيسان إكس – تريل موديل 2020، 10% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. نيسان سنترا موديل 2020، نفس الإجراء. نيسان كيكس موديل 2020، 5% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. نيسان صني موديل 2020، 9% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. نيسان مكسيما موديل 2020، 10% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. نيسان باثفايندر موديل 2020، نفس الإجراء. عروض جيلي GEELY جيلي بينراي موديل 2020، 10% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. جيلي كولراي موديل 2020، 10% دفعة أولى، 30% دفعة أخيرة. جيلي ازاكار موديل 2020، 10% أولى، ودفعة أخيرة 20%. عروض اوتوزون AUTOZONE رينو سيمبول موديل 2020، 11.9% دفعة أولى، 25% دفعة أخيرة. عروض BMW بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2020، الدفعة الأولى 25%، الدفعة الأخيرة 40%. بي إم دبليو X7 موديل 2021، 25% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. عروض سوزوكي SUZUKI سوزوكي بالينو موديل 2021، 5% الدفعة الأولى، والأخيرة 30%. سوزوكي ديزاير موديل 2021، 5% دفعة أولى، 30% دفعة أخيرة. سوزوكي أيرتيقا موديل 2021، نفس الإجراء. عروض MG إم جي 5 موديل 2020، 5% كدفعة أولى من سعر السيارة، 30% دفعة أخيرة. إن جي اتش اس موديل 2020، نفس الإجراء. إم جي ار اكس 8 موديل 2020، نفس النسبة. إن جي ار اكس 5 موديل 2020، نفس النسبة. إم جي تي 60 موديل 2020، 5% دفع أولى، دفعة أخيرة 30%. إم جي زي اس 11 موديل 2020، نفس النسبة. إم جي 6 موديل 2022، 5% دفعة أولى، 30% دفعة أخيرة. عروض الهوندا سيفيك HONDA هوندا سيفيك موديل 2020، 8.65% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. هوندا HRV موديل 2021، 5% دفعة أولى، 40% دفعة أخيرة. هوندا أكورد موديل 2020، نفس الإجراء.

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