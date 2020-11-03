عروض بن داوود تحطم الأسعار علي جميع الأقسام الحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض بن داوود سوف نتحدث اليوم عن أقوى عروض بن داوود من تاريخ 28 أكتوبر ولمدة أسبوع، وتشمل هذه العروض أقسام للحلويات، المجمدات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، المنظفات، أدوات العناية الشخصية، الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية. عروض بن داود علي الشوكولاتة كيكه بروفيترول 20 سم بسعر 65 ريال سعودي. كيك بقطع المالينو 18 سم بسعر 65 ريال سعودي. كيك موس النوتيلا 20 سم بسعر 79 ريال سعودي. كيك إنجليزي الشكولاتة الداكنة medium بسعر 14.95 ريال سعودي. مناقيش شكولاتة بسعر 4.95 ريال سعودي. شكولاتة فليكس رول بسعر 2,95 ريال سعودي. كب كيك إنجليزي الشكولاتة الداكنة 6 حبات بسعر 6.95 ريال سعودي. عروض بن داود اليومية علي الأجبان خلاصة الطيبات جبن ملح خفيف كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي. بدر لبنه كامل وقليل الدسم كيلو بسعر 15,95 ريال سعودي. هابي لاند جبنة قريش كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي. بريزيدون جبنة جودة هولندي كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي. سنابل الخير قشطة بلدي كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي. زينه جبنه مالحه مشكل كيلو بسعر 13,95 ريال سعودي. تخفيضات بن داوود الفاكهة رومان يمني كيلو بسعر 8,95 ريال سعودي. تفاح جالا كيلو بسعر 4,95 ريال سعودي. موز كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي. بطيخ مدور كيلو بسعر 2,50 ريال سعودي. شمام كيلو بسعر 2,95 ريال سعودي. عروض بن داوود للأسبوعية علي الخضروات توم كيس 200 جرام بسعر 1.25 ريال سعودي. كاكا كيلو بسعر 11,95 ريال سعودي. عنب احمر بسعر 2,95 ريال سعودي. بصل احمر كيلو بسعر 2,95 ريال سعودي. كوسه كيلو بسعر 3,95 ريال سعودي. فاصوليا خضراء كيلو بسعر 7,95 ريال سعودي

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