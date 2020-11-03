نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطعم البيك عروض هائلة من مطعم البيك في السعودية على جميع الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مطعم البيك مطعم البيك وهو من أشهر مطاعم الوجبات السريعة في المملكة، والذي يعود إنشاؤها إلى عصر السبعينات، والذي تخصص في تقديم وجبات البروستد والأكلات البحرية، والتي تتميز بالمذاق الرائع والسعر الذي يناسب الجميع، كما جعلها تلقى إقبالا شعبيا وانتشرت فروعه في جميع أنحاء المملكة التي تجاوزت فروع مطعم البيك 64 فرع حتى تتمكن من تغطية كافة أرجاء البلاد، وكان آخرها فرع القصيم والذي تم افتتاحه عام 2012.

عروض مطعم البيك

نظرا للإقبال الكبير على مطاعم البيك بالمملكة نقدم لكم أسعار وجبات مطعم البيك التي يقدمها المطعم:

وجبة البيك 8 قطع بسعر 23 ريال سعودي. ساندوتش فيليه سمك بسعر 5 ريال سعودي. وجبة جمبري جامبو 8 قطع بسعر 25 ريال سعودي. وجبة جمبري جامبو 10 قطع بسعر 35 ريال سعودي. وجبة دجاج مسحب 8 قطع بسعر 9 ريال سعودي. كومبو برجر فيليه دجاج بسعر 3 ريال سعودي. سناك دجاج مسحب بسعر 9 ريال سعودي. ساندوتش شيش طاووق بسعر 5 ريال سعودي.

منيو وجبات مطعم البيك