نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض موبايلي للإنترنت والمكالمات باقات مجانية لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موبايلي تقوم شركة موبايلي MOBILY بعمل عدد من العروض للعملاء الحاليين والجدد سواء على المكالمات أو الإنترنت، وهي عروض متجددة وتناسب كافة استخدامات واحتياجات العميل ، عروض موبايلي مميزة بالنسبة للفواتير الباقات مسبقة الدفع، تترك لك حرية اختيار نظام الباقة التي تناسب استهلاكك ، عن طريق إرسال رمز التفعيل على رقم (1100).

عروض موبايلي

تقوم شركة موبايلي بعمل عروض على خدمات الإنترنت ومنها:

عروض موبايلي للإنترنت السريع :

باقة 150 ميجا بايت صالحة لمدة اسبوعين بقيمة 5 ريال سعودي. باقة 500 ميجا بايت صالحة لمدة شهر بقيمة 15 ريال سعودي. باقة 1 جيجا صالحة لمدة شهر بقيمة 25 ريال سعودي. باقة 2 جيجا صالحة لمدة شهر بقيمة 45 ريال سعودي. باقة 5 جيجا صالحة لمدة شهر بقيمة 65 ريال سعودي. باقة 10 جيجا صالحة لمدة 3 أشهر بقيمة 120 ريال سعودي. باقة مفوتر 97 جيجا ، تغطي لك كافة احتياجاتك من إنترنت ومكالمات ورسائل وسوشيال ميديا غير محدودة بقيمة 200 ريال سعودي.

عروض موبايلي للباقات مسبقة الدفع

عرض الإنترنت الإضافي بنسبة (20%) هذا العرض ساري على كافة باقات موبايلي مسبقة الدفع ، والباقات الإضافية للإنترنت،هذا العرض صالح لمرة واحدة فقط.

عروض موبايلي MOBILY للبيانات