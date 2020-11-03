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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض موبايلي للإنترنت والمكالمات باقات مجانية لفترة محدودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض موبايلي تقوم شركة موبايلي MOBILY بعمل عدد من العروض للعملاء الحاليين والجدد سواء على المكالمات أو الإنترنت، وهي عروض متجددة وتناسب كافة استخدامات واحتياجات العميل ، عروض موبايلي مميزة بالنسبة للفواتير الباقات مسبقة الدفع، تترك لك حرية اختيار نظام الباقة التي تناسب استهلاكك ، عن طريق إرسال رمز التفعيل على رقم (1100).
عروض موبايلي
تقوم شركة موبايلي بعمل عروض على خدمات الإنترنت ومنها:
عروض موبايلي للإنترنت السريع :
- باقة 150 ميجا بايت صالحة لمدة اسبوعين بقيمة 5 ريال سعودي.
- باقة 500 ميجا بايت صالحة لمدة شهر بقيمة 15 ريال سعودي.
- باقة 1 جيجا صالحة لمدة شهر بقيمة 25 ريال سعودي.
- باقة 2 جيجا صالحة لمدة شهر بقيمة 45 ريال سعودي.
- باقة 5 جيجا صالحة لمدة شهر بقيمة 65 ريال سعودي.
- باقة 10 جيجا صالحة لمدة 3 أشهر بقيمة 120 ريال سعودي.
- باقة مفوتر 97 جيجا ، تغطي لك كافة احتياجاتك من إنترنت ومكالمات ورسائل وسوشيال ميديا غير محدودة بقيمة 200 ريال سعودي.
عروض موبايلي للباقات مسبقة الدفع
عرض الإنترنت الإضافي بنسبة (20%) هذا العرض ساري على كافة باقات موبايلي مسبقة الدفع ، والباقات الإضافية للإنترنت،هذا العرض صالح لمرة واحدة فقط.
عروض موبايلي MOBILY للبيانات
- باقة صالحة لمدة شهر 10 جيجا + 10 جيجا بقيمة 95 ريال سعودي.
- باقة صالحة لمدة 3 أشهر 10 جيجا + 10 جيجا بقيمة 165 ريال سعودي.
- باقة صالحة لمدة شهر 20 جيجا + 20 جيجا بقيمة 135 ريال سعودي.
- باقة صالحة لمدة 3 أشهر 20 جيجا + 20 جيجا بقيمة 220 ريال سعودي.
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