نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البيك علي جميع السندوتشات إليك منيو البيك 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البيك مطعم البيك السعودي، قصة نجاح دامت لمدة 45 عام في المملكة العربية السعودية، ووصل مستواها لمنافسة أكبر سلاسل المطاعم العالمية داخل السعودية، ولها فروع كثيرة خارج المملكة، ويقوم بالبحث عنها العديد من الأشخاص عن مطاعم البيك ومنيو البيك، لأنه يتميز بالوجبات الشهية والأسعار المميزة. عروض البيك علي وجبات دجاج البيك وجبة البيج بيك حراق تتكون من صدر كبير الحجم من الدجاج الشهي، شاملة سلطة الملفوف الشهي، مع الخيار المخلل وكل هذا بسعر 11.50 ريال سعودي. وجبة دجاج البيك: تتكون من 4 أو 8 قطع دجاج مضاف لها وجبة البطاطا مع صلصة الثوم عالية المذاق مع الخبز، 4 قطع بسعر 14 ريال سعودي، و8 قطع بسعر 25.5 ريال سعودي مع العلم بتوفر المذاق الحار إذا طُلب. وجبة دجاج مسحب البيك: 7 أو 10 قطع دجاج مسحب يشمل البطاطا مع الخبز، مع 2 نوع صلصة يمكنك اختيارها مثل صلصة الثوم أو صلصة مسحب، 7 بسعر 11.50 ريال سعودي، 10 بسعر 14 ريال سعودي. وجبة برجر فيليه دجاج البيك: تتوفر الوجبة الفردية بسعر 4 ريال سعودي، مع البطاطا بسعر 9 ريال سعودي، وتتوافر بسعر 14 ريال سعودي مع بطاطا+ مشروب غازي. ساندويتش دجاج مسحب البيك: الساندوتش مفرد بسعر 6 ريال سعودي، ويأتي مع البطاطا + المشروب الغازي بسعر 11 ريال سعودي، ويتوفر بالطعم الحار بنفس السعر. وجبة سناك دجاج مسحب البيك: تتكون من 5 قطع دجاج معها صلصة مسحب، أو صلصة ثوم حسب الاختيار بسعر 4 ريال سعودي. مهرجان البيك علي وجبات المأكولات البحرية ساندويتش فيليه سمك البيك: يأتي مفرد بسعر 6 ريال سعودي، أو يشمل البطاطا + مشروب غازي بسعر 11 ريال سعودي. وجبة الجمبري الجامبو البيك: تأتي 8 أو 10 قطع حسب الاختيار يشمل خبز وبطاطا وعدد 3 صلصة يمكنك أن تختار منهم 2 صلطة كوكتيل أو صلصة مسحب أو ثوم، سعر 8 قطع 29 ريال سعودي، 10 قطع بسعر 40.50 ريال سعودي. وجبة فيليه سمك البيك: سمك صافي عدد 6 قطع، مع البطاطا والخبز، وعدد 4 صلصة تختار 2 منهما صلصة الثوم، المسحب، الكوكتيل، الطرطور بسعر 16.50 ريال سعودي.

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