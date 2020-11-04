عروض اكسترا الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار تخفيضات الجمعة البيضاء ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية نقدم اليوم أحدث عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية، وتحتوي على العديد من الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الضرورية، وعروض اكسترا وأسعار الهواتف، و شاشات التلفزيون، بأرخص الأسعار، التي تناسب مع كافة فئات المتسوقين. عروض اكسترا تليفزيون شارب، شاشة 42 بوصة، ذكي، عالي الوضوح، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي.

تليفزيون ألْ جي، شاشة 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(4999)ريال سعودي.

تليفزيون سامسونج، شاشة 75 بوصة، ذكي، عالي الوضوح، سعر الجهاز (5499)ع.

تليفزيون جِي في سي، شاشة 58 بوصة، ذكي ،فائق الوضوح، سعر الجهاز(2099)ريال سعودي.

تليفزيون تي سي إل، شاشة 65 بوصة، ذكي، عالي الوضوح، سعر الجهاز (2699)ريال سعودي.

تليفزيون جِي في سي، شاشة 55 بوصة، أندرويد، سعر الجهاز(1799)ريال سعودي.

تليفزيون تي سي إلْ، شاشة 85 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(7999)ريال سعودي. عروض اكسترا للأفران بيكو موقد غاز، 90*60 سم، خمسة عيون، ستانليس ستيل، سعر الجهاز(2099)ريال سعودي.

جِيبسون موقد كهربائي، سيراميك، أربع عيون، أبيض، سعر الجهاز(3459)ريال سعودي.

جِيبسون موقد كهربائي، أربعة عيون، ستانليس ستيل، سيراميك، سعر الجهاز(3659)ريال سعودي.

موقد كهربائي جليم غاز، أربعة مواقد كهرباء، سعر الجهاز(2249)ريال سعودي. تخفيضات اكسترا للأدوات المنزلية عروض اكسترا ويل بَيرج، طقم أواني الطهي، خمس قطع، سعر الطقم(99)ريال سعودي.

ويل بَيرج، طقم برطمان، خمس قطع، سعر الطقم(20)ريال سعودي.

ويل بَيرج، طقم أربعة سكاكين، ولوحة تقطيع، سعر الطقم(35)ريال سعودي.

فيليبس مكواة بخار، 2300 واط، أزرق، سعر الجهاز(139)ريال سعودي.

فيليبس منقي هواء، أبيض، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي.

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