عروض العثيم اليوم تسوق بتخفيضات ضخمة علي جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم نأتي لكم بأحدث وأفضل عروض سوبر ماركت العثيم، والتي تحتوي على العديد من التخفيضات، على جميع أسعار المواد الغذائية والفواكه المختلفة وكافة الخضروات الطازجة و بأرخص الأسعار التي تناسب أذواق الجميع، وفي متناول جميع عملاء هايبر العثيم الكرام. عروض العثيم الأسبوعية قهوة برية عربي وسط، فاتح، غامق، سعر الكيلو(37.95)ريال سعودي.

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زبيب،سعر الكيلو(12.50)ريال سعودي.

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لواكر شوكُوسندوتش، عدد القطع 20 قطعة، وزن القطعة 23.5 جرام، سعر العرض(10.50)ريال سعودي.

بس كريم كاكاو، عدد 16 قطعة، وزن القطعة 36 جرام، سعر العرض(10.50)ريال سعودي.

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