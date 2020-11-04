نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر لولو الأسبوعية بالسعودية على الأغذية والمنظفات وأدوات المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية تقدم أسواق وهايبر ماركت لولو، العديد من العروض خلال هذا الأسبوع، فتتنوَع ما بين عالم المأكولات الجنوب إفريقي، المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية الطازجة، وواجبات الطعام الآسيوية، والعديد من فرص الفوز بهدايا وخصومات هايبر لولو هائلة، وسنعرِض لكم بعض هذه العروض. عروض لولو الأسبوعية عروض لولو توت أزرق، جنوب إفريقيا، وزن العبوة 125 جرام، سعر العبوة(6.50)ريال سعودي.

توت أزرق، جنوب إفريقيا، وزن العبوة 125 جرام، سعر العبوة(6.50)ريال سعودي. ليمون كبير، جنوب إفريقيا، سعر الكيلو(5.45)ريال سعودي.

برتقال فالنسيا،جنوب إفريقيا، سعر الكيلو(6.95)ريال سعودي.

برتقال أبو سرة، جنوب إفريقيا، سعر الكيلو(7.95)ريال سعودي.

تفاح بيبي رويال جالا، يوناني، سعر الكيلو(4.95)ريال سعودي.

كيوي ذهبي، يوناني، سعر الكيلو(13.95)ريال سعودي.

كمثرى صيني، سعر الكيلو(6.95)ريال سعودي.

خوخ أحمر صيني، سعر الكيلو(6.95) ريال سعودي.

خس سعودي، سعر الكيلو(2.95)ريال سعودي.

كوسه سعودي، سعر الكيلو(3.95)ريال سعودي.

خيار سعودي، سعر الصندوق(4.95)ريال سعودي.

سوران، يام هندي، سعر الكيلو(3.95)ريال سعودي. خصومات هايبر لولو فيري سائل لغَسيل الأطبَاق، سعة الزجاجة واحد لتر، سعر العبوة(9.95)ريال سعودي.

تايد مسحوق غسيل، عدد 2 عبوة، وزن العبوة الواحدة خمسة كيلو، سعر العرض(62.60)ريال سعودي.

إرْيال جل، تنظيف الملابس، سعة العبوة ثلاثة لتر، سعر العبوة(27.25)ريال سعودي.

فبريز منظف ومعطر للجو، سعة العبوة 300 مللي، سعر العبوة(11.75)ريال سعودي.

منعم الأقمشة داوني المركز، سعة العبوة 1.5 لتر، سعر العبوة(18.90)ريال سعودي.

بامبرز حفاضات الأطفال، العاديك، بريمير، سعر العبوة(54.50)ريال سعودي.

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