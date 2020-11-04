آخر يوم في عروض بن داود اليوم تخفيضات جبارة ليس لها مثيل ألحق الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض بن داود اليوم تقوم أسواق بن داوود بالاستمرار في أسبوع مهرجان الشكولاتة ويومه الأخير 3 نوفمبر 2020، يجب عليك بالإسراع بالعمل على أخذ جميع هذه العروض المقدمة من بن داود، لأن جميعها قيم جدًا ومفيد لمحبي العروض المنزلية، وإليكم العروض. عروض بن داود عروض بن داوود قاتل جميع الحشرات بف باف بسعر 7.95 ريال سعودي في الخصم بعد أن وصل سعره إلى 13.75 ريال سعودي.

هاربيك الجديد شراء اثنين بسعر واحد و الزجاجة الواحدة 500 مل بسعر 15.95 ريال سعودي بعدما كانت 25 ريال.

الفواحة اير ويك العطرية بسعر 46.95 ريال سعودي.

محاربة الحشرات بعرض راجون علبتين 400 مل بسعر واحدة والعرض بسعر 16.95 ريال سعودي.

زجاجة من منظف المراحيض الخارق هاربيك بسعر 9.95 ريال سعودي.

فانيش شراء لتر ونص وأخر نصف لتر هدية بسعر 24.95 ريال سعودي.

فنش جل حجم 650 مل بسعر الواحدة 34.50 ريال سعودي. خصومات بن داود اليومية خصومات بن داوود كيس أقراص فنس لغسالة الأطباق عشرين قرص بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيس 35 جرام من منظف هاربيك بسعر 9.95 ريال سعودي.

منظف المراحيض هاربيك 500 مل بسعر 10 ريال سعودي.

فانش السريع لإزالة البقع العرض شراء كيلو تأخذ 900 جرام هدية بسعر 69 ريال سعودي.

جل غسيل الصحون من لوكس يمكنك شراء الحبة الواحدة 10.50 ريال سعودي.

كيس فيري كبسولة لغسالة الصحون 350 جرام بسعر 33.95 ريال سعودي بعدما كان 53 ريال سعودي.

دش خاص بالحمام فك وتركيب بسعر 16 ريال سعودي.

مضخة للمياه بسعر 16 ريال سعودي.

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