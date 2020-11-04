عروض جرير الأسبوعية على الجوال اللاب توب خصومات ولا في الخيال

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تقوم جرير بعمل عروض كبيرة خاصة بالمدارس، بسبب التعليم الإلكتروني الذي انتشر في هذا الوقت، لأن فيروس كورونا قد عاد بموجته الجديدة، لذلك تسعى مكتبة جرير على القيام بوضع هذه العروض من أجل أن يأخذها المزيد من الأطفال، عروض جرير ليوم 3 نوفمبر هي. عروض جرير اليومية Tablet alcatel ذو المواصفات القياسية يمكنك الدراسة من خلاله سعره 399 ريال سعودي.

يمكنك شراء تابلت من نوع 11 10 8091 من Alcatel بسعر 369 ريال سعودي.

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تابلت ميت باد بسعر 949 ريال سعودي. خصومات جرير للشاشات تلفزيون 50 بوصة ماركة هاير بسعر يصل إلى 2.149 ريال سعودي.

تلفزيون 55 بوصة ماركة هاير بسعر 2.799 ريال سعودي.

تلفزيون 58 بوصة ماركة هاير بسعر 3.049 ريال سعودي.

تلفزيون 65 بوصة ماركة هاير بسعر وصل إلى 6.049 ريال سعودي.

تلفزيون 65 بوصة ماركة هاير وصل إلى 4.099 ريال سعودي.

تلفزيون 75 بوصة ماركة هاير بسعر 7.669 ريال سعودي.

تلفزيون مقاس 50 بوصة ماركة سكاي ورث بسعر 1.799 ريال سعودي.

تلفزيون مقاس 55 بوصة ماركة سكاي ورث بسعر 1.969 ريال سعودي.

تلفزيون مقاس 55 بوصة ماركة سكاي روث المطورة بسعر 2.189 ريال سعودي.

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