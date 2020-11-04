نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض الجوالات خصومات اكسترا السعودية اليوم لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أكسترا الأسبوعية تقوم اسواق اكسترا بعمل العديد من العروض الخاصة بالجولات التي يتهافت العديد من الأشخاص من أجل الحصول عليها، وفي هذه الأسواق تقوم بعرضها بأرخص الأسعار بسبب عروض اكسترا يوم 3 نوفمبر 2020. عروض اكسترا للجوال هاتف Vivo we 30 لونه أسود سعته التخزينية 64 جيجا بايت بسعر 599 ريال سعودي.

هاتف Motorola G9 Play لونه أزرق سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر 579 ريال سعودي.

هاتف Alcatel 5048 You أخضر بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 549 ريال سعودي.

هاتف Tecno pop 4 pro لونه الأخضر سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر 128 ريال سعودي.

هاتف Nokia 2.4 رمادي بسعة تخزينية 64 جيجا بايت سعره 445 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy A51 سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر وصل إلى 999 ريال سعودي. عروض موقع اكسترا هاتف Vivo X 1 PRO سعته التخزينية 128 جيجا بايت وصل سعره إلى 919 ريال سعودي.

هاتف Huawei W9 Prime بسعة تخزينية 128 جيجا بايت سعر 694 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy A71 سعته التخزينية 128 جيجا بايت سعره 1299 ريال سعودي.

هاتف Huawei B30 Pro سعته التخزينية 128 جيجا بايت سعره 1749 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy A20 S بسعة تخزينية 64 جيجا بايت بسعر 749 ريال سعودي.

هاتف Tecno Spark 4K S2G سعته التخزينية 64 جيجا بايت بسعر 369 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy M31 بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 775 ريال سعودي.

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