نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى تخفيضات وعروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث وأقوى تخفيضات وعروض بنده بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية يعد هايبر بنده من أشهر أماكن التسوق في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم أقوى التخفيضات وأفضل التخفيضات على كافة السلع الغذائية والأدوات المنزلية التي يحتاجها البيت، كما يقدم تخفيضات حقيقية على الأجهزة المنزلية والجوالات، وتمد فترة العروض من يوم الأربعاء الموافق 4/11/2020 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020 بجميع الفروع. أقوى تخفيضات وعروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية المنزلية يقدم خلاط يدوي ماركة ارايتي بسعر 99 ر.س بدلًا من 175، وكبة مولينكس بسعر 139 بدلًا من 189 ر.س.

مايكروويف من شارب بسعر 199 ر.س بدلًا من 319 ر.س، فرن كهربائي كليك أون بسعر 199 ر.س، ومكواة بخار فيليبس أو تيفال بسعر 69 ر.س.

مبرد مياه سخن وبارد بسعر 299 ر.س بدلًا من 459 ر.س.

غسالة علوية 6 كيلو جرام بسعر 469 بدلًا من 599 ر.س.

عصارة من كليك أون بسعر 99 ر.س بدلًا من 159 ر.س،

محمصة خبز 800 وات بسعر 59 ر.س بدلًا من 75 ر.س، سخان سندويتشات بسعر 55 ر.س بدلًا من 85 ر.س.

غلاية مياه فيليبس بسعر 89 ر.س، وغلاية ستيل جيباس 1500 وات بسعر 39 رس.

قلاية كليك أون بسعر 159 ر.س، وقلاية تيفال بدون زيت بسعر 299 ر.س، و قلاية فليبس بدون زيت بسعر 399 ر.س. أقوى تخفيضات وعروض بنده الأسبوعية على شاشات التليفزيون تلفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 999 ر.س، وتلفزيون تي سي إل 65 بوصة بسعر 2249 ر.س.

تلفزيون توشيبا سمارت 55 بوصة بسعر 15499 ر.س، بينما تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ر.س.

تلفزيون سكاي وورث 55 بوصة بسعر 1399 ر.س و39 بوصة بسعر 599 ر.س. خصومات بنده الأسبوعية على الجوالات جوال هواوي y7p بسعر 679 ر.س بدلًا من 711، وجوال هواوي 6 برايم بسعر 449 ر.س، وجوال هواوي y8p بسعر 849 ر.س بدلًا من 930 ر.س.

جوال سامسونج A21S بسعر 769 ر.س بدلًا من 829، وجوال سامسونج A11 بسعر 515 ر.س، وجوال سامسونج A71 بسعر 1299 ر.س بدلًا من 1759 ر.س.

جوال أونور 9X بسعر 899 ر.س بدلًا من 985 ر.س، و جوال أونور 9X لايت بسعر 749 ر.س.

جوال لينوفو A8 بسعر 499 ر.س بدلًا من 699 ر.س.

جوال HTC 12S بسعر 399 ريال بدلًا من 769 ر.س.

جوال سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1469 ر.س بدلًا من 2199 ر.س.

سماعة سي جولف أو كابل أيفون بسعر 35 ريال +واحدة هدية، شاحن SPC بسعر 99 ر.س +واحد هدية.

سماعة آبل اير برو بسعر 869 ر.س بدلًا من 1205 ريال، بينما سماعات آبل إير بودس بسعر 569 ر.س بدلًا من 879 ريال.

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