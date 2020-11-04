نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات بنده الاسبوعية على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أحدث تخفيضات بنده الاسبوعية على السلع الغذائية، حيث يقدم هايبر بنده بالسعودية أقوى تخفيضات على كافة السلع والمنتجات الغذائية، وهذه العروض متوفرة في كافة الفروع في أنحاء المملكة، وتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020، والعروض تشمل كافة احتياجات البيت من الأطعمة والمشروبات والمنظفات. تخفيضات بنده الاسبوعية على السلع الغذائية تشمل السلع الغذائية الطحين ، وأربع أكياس متنوعة من مكرونة “إيطاليانو”، وزيت دوار الشمس بسعر 9.95 ر.س للمنتج الواحد، كما يقدم عبوة أرز مزة 10 كيلو بسعر 49.95 ر.س، وأرز بسمتي 10 كيلو 119.95 ر.س، والأرز المصري 5 كيلو بسعر 26.95 ر.س.

عبوة جبن بريزيدن 32 قطعة بسعر 10.50 ر.س، والشرائح بسعر 6.75 ر.س، والجبن الفيتا كاملة الدسم بسعر 13.50ر.س 3 عبوات، وجبنة المراعي ست قطع بسعر 10.95 ر.س،بينما سعر كيلو الجبن الرومي والجبنة البيضاء 34.95 ر.س، والجبن الاسكندراني 16.95 ر.س، والجبنة الحلوم 44.95 ر.س، والجبنة الشيدر 39.95ر.س.

عبوة النسكافية 200 جم بسعر 27.95 بدلًا من 37.75، والقهوة العربية 250 جم بسعر 25.95 ر.س بدلصا من 41.50، والكابتشينو من كلاستو بسعر 21,95 ر.س، والنسكافية 3*1 25.95 ر.س، وعبوة أكياس شاي ليبتون العادي أو الأحمر 100 كيس بسعر 13.95 ر.س. أقوى تخفيضات بنده الاسبوعية على اللحوم الطازجة والمجمدة يقدم هايبر بنده عروض على اللحوم الطازجة لمدة أربعة أيام فقط، على أن تبدأ من يوم الأربعاء وتنتهي يوم السبت؛ حيث يقدم كيلو اللحم البقري الاسترالي “مكعبات/مفروم” بسعر 29.95 ريال سعودي.

صدور الدجاج من سدايا بسعر 49.95 بدلًا من 61.90 ر.س، ودجاج دو 10*1 بسعر 119,95 بدلًا من 149.95 ر.س، والدجاج المتبل بسعر 14.95 ر.س للدجاجة الواحدة، بينما أفخاذ الدجاج “اليوم” بسعر 5.50 ر.س للطبق الواحد، والأجنحة بسعر 8.75 ر.س.

تشمل التخفيضات اللحوم البرازيلية بسعر 21.95 ر.س للمفروم، والكفتة 27.95 ر.س، والبرجر 29,95 ر.س. سعر كيلو الجمبري 24.95 ر.س، وستيك السلمون 44.95 ر.س، والسلمون النرويجي 40.95، كما يتوفر جمبري منظف وجاهز بسعر 59.95 للكيلو. خصومات الخضراوات والمكسرات سعر كيلو العنب الأحمر 7,95 ر.س، بينما سعر كيلو البروكلي 9.95 ر.س، وسعر قطعة الأناناس الفلبيني 5.95 ر.س.

أما عن المكسرات فسعر كيلو الجوز الأمريكي 59.95 ر.س، اللوز الأحمر 59.95 ر.س.

سعر التوابل، كيلو الكمون الناعم بسعر 22.95 ر.س، بينما الفلفل الأسود الحب بسعر 34.95 ر.س، والبن المحمص بسعر 49.95 ر.س. خصومات المنظفات والشامبو مسحوق اريال عبوة 2.5 كيلو بسعر 46,95 +عبوة مجانية، وعبوة برسيل للملابس السوداء 3 لتر + عبوة مجانا بسعر 43.95 ر.س، مسحوق الرهدان 5 كيلو بسعر 33.95 رس بدلًا من 66.75ر.س.

شامبو دوف بسعر 16.95 ر.س بدلًا من 29.95 ر.س، وشامبو جونسون للأطفال بسعر 34.95 +عبوة هدية.

منعم الأقمشة داوني بسعر 21.95، مبيض كوينكس 21.95 ر.س، مطهر داك بسعر 27.95.

سنسوداين معجون أسنان بسعر 26.95 ر.س بدلًا من 38.50 ر.س.

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