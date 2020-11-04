نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى العروض في هايبر بنده السعودية على الجوالات والشاشات وكافة الإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأفضل الخصومات وأيضًا أقوى العروض في هايبر بنده السعودية لمدة أسبوع كامل، وتشمل العروض جوالات عديدة من ماركات مختلفة وأيضًا شاشات التلفزيون بأحجام متنوعة، بالإضافة إلى عروض على الإلكترونيات وأحدث الأجهزة، وذلك فقط في هايبر بنده السعودية في الفترة التي تبدأ من يوم الأربعاء 4 نوفمبر استمرارًا حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني في شهر نوفمبر والذي يوافق يوم 10 نوفمبر عام 2020.

أقوى العروض في هايبر بنده السعودية

يُقدم هايبر بنده السعودية أقوى العروض على الجوالات، شاشات التلفزيون، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية وذلك طوال الأسبوع حتى يوم 10 نوفمبر، نستعرض لكم أفضل العروض المُقدمة بخصومات كبيرة لتوفير أكبر.

عروض الجوالات في هايبر بنده

جوال Samsung note 10 lite، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1469 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

جوال Samsung A71، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي.

جوال Samsung A21s، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 769 ريال سعودي بدلًا من 829 ريال سعودي.

جوال HTC desire 12S، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

جوال Lenovo A8، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

جوال Huawei Y8P، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 930 ريال سعودي.

جوال Huawei Y7P، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 679 ريال سعودي بدلًا من 711 ريال سعودي.

أقوى العروض على شاشات التلفزيون في هايبر بنده

شاشة تلفزيون TCL، 65 بوصة، بسعر 2249 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Toshiba سمارت، 55 بوصة، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Toshiba، 43 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Skyworth، 55 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Impex Gloria، 50 بوصة، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1204 ريال سعودي.

عروض الإلكترونيات