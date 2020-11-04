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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي العروض من هايبر بنده السعودية شهر التخفيضات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي العروض من هايبر بنده السعودية شهر التخفيضات ونبداها بعروض الأجبان، كيلو من الجبن الرومي اللذيذ ب 34.95 ريال، انتاج جرين لاند، الجبن الأبيض النمساوي ب 34.95 ريال، بدلا من 60.25 ريال، الجبن الدانماركي ب 10.95 ريال، بدلا من 16.50 ريال، كيلو من شبية القشطة ب 17.95 ريال، بدلا من 27.50 ريال طازجة، كيلو من الزبدة البيور فونتا ب 7.95 ريال، خالية من الملح، كيلو من الجبن الأبيض الإيرلندي ب 39.95 ريال، بدلا من 65.75 ريال، كيلو من الجبن الإسكندراني عمارة ب 16.95 ريال، بدلا من 24.95 ريال، كيلو جبن حلوني يوناني ب 44.95 ريال، بدلا من 59.95 ريال، كيلو من الحلاوة الطحينية السادة ب 10.95 ريال، بدلا من 22.75 ريال، كيلو من الخضار المشكل ب 9.95 ريال، بدلا من 14.25 ريال.
أقوي العروض من هايبر بنده السعودية شهر التخفيضات
كيلو من المكدوس السوري ب 14.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال، كيلو من المربي أنواع مختلفة ب 11.95 ريال، كيلو من المرتديلا دجاج ساده أو بالزيتون ب 37.95 ريال، متاح الآن منتجات مغربية من الزيتون والهريس والمخللات جودة ممتازة من مزارع مراكش.
عروض هايبر بنده على الدواجن
كيس من الدجاج متبل على الطريقة المكسكية وزن 800 جم ب 14.95 ريال، بدلا من 18.25 ريال، 500 جم من أفخاد الدجاج ب 5.50 ريال، بدلا من 10.25 ريال، 450 جم من فيلية صدور الدجاج ب 19.25 ريال، 900 جم من أجنحة الدجاج ب 8.75 ريال، بدلا من 10.75 ريال.
عروض المخبوزات اليومية هايبر بنده
كيلو من البسكويت على الطريقة المصرية ب 18.95 ريال، بدلا من 22.75 ريال، كيلو من المعمول ب 22.75 ريال، علبة كروسان مكونه من 10 حبات العلبة بالزبدة ب 11.95 ريال، بتي فور مشكل ب 19.95 ريال، بدلا من 28.50 ريال، 3 حبات من الروز بورك ب 6.95 ريالن 6 حبات من الكب كيك نكهات مختلفة ب 16.95 ريال، كوكيز شوكلاته ب 9.95 ريال، بدلا من 12.95 ريال.
عروض هايبر بنده على المشروبات
مجموعة من الكوكا كولا تتكون من 24 حبة ب 57.95 ريال، بدلا من 65.95 ريال، حجم 325 مل، مجموعة 6 حبات وزن 250 مل ب 13.75 ريال، بدلا من 15.50 ريال، 2لتر وربع من كوكا كولا ب 13.25 ريال، مجموعة من مياه أروي لتر وربع ب 6.95 ريال، بدلا من 9.95 ريال، 3 حبات من مياه بيريه وزن 750 مل ب 18.95 ريال، كرتون من عصير عضوي تتكون من 6 حبات وزن 200 مل ب 11.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال.
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