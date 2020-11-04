نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوفر عروض العثيم السعودية الاسبوعية التخفيضات السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوفر عروض العثيم السعودية الاسبوعية المذهلة على أسعار الأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ في شهر التخفيضات بالمملكة السعودية، تتوالى عروض أسواق العثيم في السعودية ومهرجان التخفيضات السنوية وأقل أسعار الشاشات والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية واللوحية بمختلف أنواعها، وتشتمل العروض أيضًا على مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية الأساسية في المطبخ العصري، بحيث يتمكن العملاء من إختيار أفضل المنتجات بأسعار مذهلة، وتتنافس كبرى متاجر السعودية في شهر التخفيضات لتقدم أفضل عروض اسعار للمنتجات بمختلف أنواعها والتي تستمر لمدة 7 أيام منذ يوم إنطلاق التخفيضات السنوية، ويمكنكم تصفح كافة عروض العثيم فيما يلي.

اوفر عروض العثيم السعودية الأسبوعية أقل الأسعار

بمناسبة حلول شهر نوفمبر وهو شهر التخفيضات السنوية بالعالم أجمع والمملكة السعودية، وعروض البلاك فرايدي أو الوايت فرايدي “الجمعة البيضاء” في العالم العربي، تتنافس كبرى المتاجر الإلكترونية والمحلية على تقديم أفضل عروض التخفيضات على أسعار المنتجات الأساسية اليومية مثل المنتجات الغذائية، وتشتهر عروض شهر نوفمبر بالخصومات على أسعار الأجهزة والإلكترونيات والشاشات، وفيما يلي أقوى عروض العثيم السعودية الاسبوعية الموفرة على أسعار الشاشات والهواتف والأجهزة المنزلية.

عروض العثيم السعودية الاسبوعية على الشاشات والجوالات

عرض شاشة أرو Arrow LED، حجم 43 بوصة بسعر 549 ريال سعودي.

عرض شاشة أرو Arrow LED Smart TV، تعمل بجودة 4K Ultra HD، حجم 58 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي.

عرض شاشة أرو Arrow LED Smart TV، تعمل بجودة 4K Ultra HD، حجم 65 بوصة بسعر 1589 ريال سعودي.

عرض شاشة ميكرو ديجيت MICRODIGIT LED Smart TV، حجم 55 بوصة بسعر 1149 ريال سعودي.

عرض شاشة جيباس GEEPAS Smart TV، حجم 43 بوصة بسعر 799 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية الاسبوعية الموفرة للجوالات

عرض جوال سامسونج A21s، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 725 ريال سعودي.

عرض جوال سامسونج A11، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت بسعر 499 ريال سعودي.

عرض جوال هواوي Y8s، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 775 ريال سعودي.

عرض جوال أونور 9X، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 899 ريال سعودي.

تعرفوا على اوفر عروض كبرى متاجر السعودية، هايبر بنده، أسواق العثيم، لولو هايبرماركت، المدينة ماركت، هايبر بن داود، وأقوى مهرجان التخفيضات السنوية خلال شهر نوفمبر على أسعار الشاشات والجوالات والأجهزة الإلكترونية واللوحية، وعروض التوفير الأسبوعية في السعودية، تابعونا للمزيد من عروض الوايت فرايدي أو الجمعة البيضاء في السعودية خلال الشهر الحالي.