نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو ماركت المملكة على جميع المستلزمات المنزلية والجمالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت المملكة على جميع المستلزمات المنزلية والجمالية متاح في الهايبر الشهير مجموعة رائعة من العطور النسائية والرجالية ماركات عالمية ذات روائح جذابة، ومنها بوس أورانج وزن 75 مل ب 115 ريال، بدلا من 245 ريال نسائي، كالفن كلاين وزن 100 مل ب 149 ريال، بدلا من 250 ريال نسائي، ديفيدوف كول واتر وزن 125 مل ب 79 ريال، بدلا من 155 ريال، رجالى، جوب عطر رجالي حجم 75 مل ب 72 ريال، بدلا من 130 ريال، كوست حجم 50 مل ب 95 ريال، بدلا من 175 ريال نسائي، سي كي ون شوك ب 99 ريال، بدلا من 200 ريال، ريميل ماسكارا واو+ ايلاينر واندر ب 59 ريال، بدلا من 90 ريال، ريفيل ماسكارا فوليوم+ كحل كاجال ب 49 ريال، بدلا من 90 ريال.

عروض لولو ماركت المملكة على جميع المستلزمات المنزلية والجمالية

سعر جلون بسكويت بدون سكر مناسب لأصحاب الحميات الغذائية، سعر الحبة 5.50 ريال، حلوي تيستي مينت نكهات متنوعة بدون سكر ب 2.95 ريال، ترابا شوكولاته بدون سكر ب 6.50 ريال، بدلا من 8.50 ريال، شاي اعشاب من دكتور لايف ب 8.25 ريال، بدلا من 10.95 ريال، جي ال جي هيل 8 جم وبذور الكتان 10 جم ب 46.50 ريال، بدلا من 54.50 ريال.

عروض لولو ماركت طعام عالمي

مليكادهيا المكاديميا حليب غير محلى وزن 946 مل ب 25 ريال، بدلا من 28 ريال، فيولايف شرائح الجبنة النباتي وزن 140 جم ب 11.50 ريال، بدلا من 15.50 ريال، بلو دايمويد حليب لوز ارويجينال بدون سكر ب 16 ريال، بدلا من 18.95 ريال، فيجين همبورجر متنوع وزن 160 جم ب 13.50 ريال، بدلا من 17.50 ريال، فيجين نقانق الصويا ب 22,95 ريال، بدلا من 26.95 ريال.