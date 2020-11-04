نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم من الأربعاء 2 نوفمبر إلي 10 نوفمبر 2020 اكثر من رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم سنتحدث اليوم عن أهم عروض أسواق العثيم السعودية، التي توفر لنا أكبر العروض التوفيرية، كل يوم وكل أسبوع ومن العروض المقدمة من أسواق العثيم، هي الأدوات المنزلية، والكهربائية، والأغذية، والأجهزة الذكية وكل ما يتطلبه البيت السعودي. عروض العثيم من يوم الأربعاء 2 نوفمبر حتى 10 نوفمبر 2020 سكر الأسرة ناعم وزن 10 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي. جبن المراعي كريم/ شيدر 6×500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي للربطة. زيت نور دوار الشمس 2×1.5 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي. حليب المراعي بودرة وزن 2500 جرام بسعر 44.95 ريال سعودي. أرز بسمتي أبو كاس وزن 10 كيلو بسعر 58.95 ريال سعودي. بسكويت الشاي ميموريز 12×150 جرام بسعر 18.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم وعروض اللحوم مفروم بقري مبرد وزن كيلو بسعر 22.50 ريال سعودي. أوصال بقرى مبرد سي وزن كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي. مفروم بقري كولومبي مبرد وزن كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي. لحم غنم سواكني بالعظم وزن كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي. لحم حاشي طازج بدون عظم وزن كيلو بسعر 33.95 ريال سعودي. لحم غنم روماني بالعظم وزن كيلو بسعر 38.95 ريال سعودي. عرض العثيم الأسبوعية علي الفاكهة عنب أحمر كبير وزن كيلو بسعر 8.95 ريال سعودي. بطاطا حلوة وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي. أناناس بسعر 6.75 ريال سعودي للحبة. جوافة كرتون بسعر 7.95 ريال سعودي. تفاح أحمر وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي. موز وزن كيلو بسعر 3.85 ريال سعودي. عرض العثيم اليوم علي الحلويات بقلاوة حجاب بالقشطة وزن كيلو بسعر 22.50 ريال سعودي. بسكوت جوز الهند وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي. كيكة الغابة السوداء حجم صغير بسعر 14.95 ريال سعودي. حلويات شرقية مشكلة فاخر وزن كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم علي المعجنات كريم دونات شوكولاته 4 حبات بسعر 4.95 ريال سعودي. شابورة زبدة سمسم وحبة البركة العلبة بسعر 7.50 ريال سعودي. كرواسون الجبنة البيضاء 5 حبان بسعر 5.95 ريال سعودي. برازق وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم من الأربعاء 2 نوفمبر إلي 10 نوفمبر 2020 اكثر من رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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