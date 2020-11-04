نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا المذهلة علي الشاشات و الأجهزة المنزلية ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا سوف نتعرف اليوم على أفضل العروض التي يقدمها هايبر اكسترا، ومن أقوى هذه العروض عروض الأدوات المنزلية، والهواتف النقالة، وأجهزة أخرى عديدة مثل الأجهزة الكهربائية، ونقدم اليوم في هذا المقال أحدث العروض المقدمة من اكسترا. عروض اكسترا للشاشات والأجهزة فيلايت واي جي 400 بروجيكتر بدقة عالية بسعر 499 ريال سعودي. سامسونج شاشة، 32 بوصة، عالية الوضوح، أسود بسعر 2899 ريال سعودي. فيوسونيك، شاشة 24 بوصة، عالية الدقة 1080 بي بسعر 399 ريال سعودي. سامسونج، 24 بوصة، شاشة ليد للألعاب، عالية الدقة، 1080*1920، أسود بسعر 438 ريال سعودي. ال جي البروجيكتور المحمول المدمج مع البطارية، بدقة وضوح عالية بسعر 899 ريال سعودي. إيبسون بروجيكتور 3200 لومين، أبيض بسعر 1268 ريال سعودي. إل جي شاشة، 20 بوصة، عالي الوضوح بسعر 259 ريال سعودي. عروض أخرى من اكسترا انكر نبيولا، بروجيكتور، ابولو محمول 200 انسي لومنس، أسود بسعر 1599 ريال سعودي. فيوسونيك، شاشة 27 بوصة، عالية الدقة 1080 بي بسعر 749 ريال سعودي. آيسر، شاشة ألعاب 27 بوصة، منحنية، عالية الدقة، أسود بسعر 949 ريال سعودي. إل جي بروجيكتور محمول، مع مستقبل تلفزيون بسعر 2366 ريال سعودي. آنكر نيبولا، ستارة عرض، 40 بوصة، أسود بسعر 179 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية فيوسونيك، شاشة بدون إطار، 24 بوصة، بتقنية إل إي بي أس، أسود بسعر 799 ريال سعودي. فيوسونيك شاشة 27 بوصة، للألعاب، أسود بسعر 1609 ريال سعودي. سوني وحدة تخزين، 256 جيجابايت، فضي بسعر 307 ريال سعودي. ليكسار وحدة تخزين، 64 جيجابايت بسعر 39 ريال سعودي. كانون بيكسما، 3×1 طابعة حبر أسود بسعر 99 ريال سعودي. إتش بي طابعة الكل في 3835، طباعة، نسخ، ماسح ضوئي، فاكس، لاسلكي بسعر 249 ريال سعودي.

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