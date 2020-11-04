عروض مكتبة جرير هلا فراي داي على الهواتف الذكية و الأجهزة المنزلية

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير في البلاك فراي داي، وأحدث العروض الخاصة أحصل على أفضل العروض الأسبوعية من متجر جرير الإلكتروني، وتعرف على العروض المغرية المتوفرة في فروع المكتبة، ويمكنك الطلب من خلال البريد الإلكتروني لموقع مكتبة جرير الإلكتروني يمكنك تجهيز منزلك بأفضل المنتجات التكنولوجيا بأفضل الأسعار المنافسة.

عروض مكتبة جرير

إن كنت ترغب في تحديث الأجهزة الشخصية والإلكترونية بأفضل المواصفات وباحترافية بإكسسوارات جديدة، فإنك ستجد كل هذه الأشياء في مكان واحد وهو مكتبة جرير التى تقدم هدايا وجوائز من الشركات المصنعة وعمل أحدث التخفيضات والعروض الأسبوعية.

عروض مكتبة جرير على الأجهزة

مكتبة جرير قامت بتوفير عدد من العروض الأسبوعية على العديد من المنتجات مثل:

هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بمساحة 128 جيجا فقط 2.949 ريال سعودي هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بمساحة 256 جيجا فقط 7.949 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ب مساحة 256 جيجا فقط 4.949 ريال سعودي. هاتف أوبو رينو 3 بمساحة 128 جيجا فقط 1.250 ريال سعودي هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 بمساحة 512 جيجا فقط 5.499 ريال سعودي. هاتف هونر 10 آي بمساحة 128 جيجا فقط 750 ريال سعودي

عروض مكتبة جرير على الإلكترونيات

كمبيوتر محمول أسوس روج زِيفروس s بسعر 12299 ريال سعودي. هاَبسنس 75 بوصة الترا اتش دي بسعر 4299 ريال سعودي. كمبيوتر محمول روج زِيفروس Asus بسعر 7899 ريال سعودي. تلفزيون فائق الجودة 65 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي. أوليمبوس وحدة تكييف شباك، بارد/ ساخن بسعر 17800 ريال سعودي.

عروض جرير على وحدات التكيف