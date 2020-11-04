نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر لولو علي الأجهزة الإلكترونية من 29 أكتوبر وحتي 7 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر لولو سنتعرف اليوم على أفضل وأهم عروض مقدمة من هايبر لولو على الأغذية، ويقوم الهايبر كل شهر بعمل أضخم العروض المتميزة، عن جميع الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، وسوف نعرض عليكم بعض من هذه العروض في مقالنا اليوم تخفيضات هايبر لولو الأدوات والأجهزة الإلكترونية سوني تلفزيون ذكي أندرويد 75 بوصة بسعر 5299 ريال سعودي. سوني شاشة تلفاز أندرويد عالية الوضوح ليد 65 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي. جوال سامسونج جالكسي أي 71، 128 جيجا، 5G أسود بسعر 1599 ريال سعودي. سامسونج نوت 10 لايت، 128 جيجا بسعر 1469 ريال سعودي. سامسونج جالكسي إس- 2 الترا، 128 جيجا، 5G بسعر 3699 ريال سعودي. عروض هايبر لولو 10 أيام من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2020 سامسونج جالكسي نوت 10، 256 جيجا بايت بسعر 2499 ريال سعودي. سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، 256 جيجا بسعر 2599 ريال سعودي. ابل ايفون 6 اس بلس، 32 جيجا، رمادي بسعر 1249 ريال سعودي. شاومي ردمي نوت 9، 128 جيجا بسعر 799 ريال سعودي. شاومي ردمي نوت 9 برو، 128 جيجا بسعر 1099 ريال سعودي. عروض أسواق لولو علي أجهزة الجوال فيفو إس 1 برو، 128 جيجا، 4G بسعر 949 ريال سعودي. هواوي نوفا7، 256 جيجابايت، 5G بسعر 1599 ريال سعودي. موتورولا ون الالالالافيجن،128 جيجا بسعر 699 ريال سعودي. عروض هايبر لولو اليومية آبل راس شاحن 20 واط بسعر 99 ريال سعودي. آبل اير بودز2 بسعر 577 ريال سعودي. ساعة آبل إس6، 44 ملم بسعر 1869 ريال سعودي. سواره ذكية مي سمارت باند 4، أسود بسعر 99 ريال سعودي. محرك الأقراص الصلبة الخارجي، ماي باسبورت-اسود بسعر 179 ريال سعودي. عروض لولو الأسبوعية ايبسون 3×1 طابعة بسعر 456 ريال سعودي. اتش بي طابعة ليزر، 1200 إي بسعر 949 ريال سعودي. كيوسكا محرك الأقراص، فلاش 32 جيجا بسعر 13.00 ريال سعودي.

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