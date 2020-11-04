عروض العثيم الأسبوعية تصل ل50% خصومات الجمعة البيضاء الهائلة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تستمر عروض أسواق العثيم في اليوم الثالث من شهر نوفمبر لعام 2020، حيث يعمل العثيم على توفير عروض لا تعوض للأشخاص الذين يحبون التسوق في أوقات العروض عروض العثيم اليوم ، فإليكم عروض اليوم الأخير. عروض وخصومات العثيم خصومات العثيم كيس سكر الأسرة عشرة كيلو بثمن 22.95 ريال سعودي.

كيس أرز من ماركة أبو كاس وزن عشرة كيلو فقط 58.95 ( يمكنك للفرد الواحد شراء كيسين فقط).

زيت نوار زجاجة 2 لتر معها زجاجة 1.5 لتر فقط 124.95 ريال سعودي.

جبن المراعي علبتين جبنه المراعي فقط 19.95 ريال سعودي.

كيس تايد غسيل يدوي سبعة كيلو وبسعر 41.95 بدلاً من 97.95 ريال سعودي.

حليب بودر المراعي كيلو ونصف للعلبة الواحدة بسعر 44.95 ريال سعودي.

علبة بسكويت شاي ميموريز بسعر 18.50 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال. عروض العثيم للحوم تخفيضات العثيم كيلو لحم العجل بدون عظام بسعر 42.95 ريال.

لحم العجل البلدي بالعظام 33.95 ريال.

كيلو لحم الغنم الروماني بالعظام بسعر 38.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بدون عظام جاء عرض الكيلو الواحد 39.95 ريال.

لحم مفروم كولومبي مبرد الكيلو 19.95 ريال.

لحم مفروم بقري مبرد، 22,50 ريال سعودي. عروض وخصومات العثيم لخضروات والفواكه عروض العثيم اليوم سعر كيلو الموز 3.85 ريال سعودي.

سعر كرتونه ألجوافه 7.95 ريال سعودي.

سعر كيلو التفاح الأحمر 5.95 ريال سعودي.

سعر كيلو العنب الأحمر الكبير 8.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الباذنجان الأسود الرومي الوسط 2.75 ريال سعودي.

سعر كيلو الثوم 4.75 ريال.

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