نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية خصومات هائلة وعروض مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بند الأسبوعية تتوافر لدى أسواق هايبر بنده بالسعودية، المواد الغذائية طازجة دائماً والمخبوزات مخبوزة يوم بيوم، مع أفضل الأسعار، والكثير من عروض التوفير، والعديد من الجوائز والمسحوبات على سيارات وأشياء أخرى قيمة، بادر بالذهاب لأسواق هايبر ماركت واغتنم فرصة العروض الأسبوعية الآن. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده سردين، سعر الكيلو(5.95)ريال سعودي.

سردين، سعر الكيلو(5.95)ريال سعودي. تونا، سعر الكيلو(15.95)ريال سعودي.

سمك بلطي بحري، وزن السمكة الواحدة(300_600) جرام، سعر الكيلو(17.95)ريال سعودي.

حبّار أبيض، سعر الكيلو(21.95)ريال سعودي.

هامور، سعر الكيلو(35.95)ريال سعودي.

كنعد كبير، سعر الكيلو(52.95)ريال سعودي.

جمبري بَحر، مزن الواحدة( 20_30) جرام، سعر الكيلو(77.95)ريال سعودي. عروض بنده للأسماك عروض بنده اليوم جمبري مطبوخ بحر، وزن الواحدة (50_60)جرام، سعر الكيلو(28.95)ريال سعودي.

جمبري مطبوخ بحر، وزن الواحدة (50_60)جرام، سعر الكيلو(28.95)ريال سعودي. جمبري مزرعة بحر، وزن الواحدة (50_60) جرام، سعر الكيلو(29.95)ريال سعودي.

جمبري مزرعة، وزن الواحدة(30_40)جرام، سعر الكيلو(39.95)ريال سعودي.

سمك نرويجي صغير، وزن السمكة( ⅓ كيلو)، سعر الكيلو(39.95)ريال سعودي.

ستيك سلمون نرويجي، سعر الكيلو(54.95)ريال سعودي.

فيليه سلمون، سعر الكيلو(69.95)ريال سعودي.

شعور كبير، سعر الكيلو(24.95)ريال سعودي. عروض بنده للمخبوزات تخفيضات بنده خُبز صغير، عدد ست قطع، وزن القطعة 30 جرام، سعر العرض(3.95)ريال سعودي.

خُبز صغير، عدد ست قطع، وزن القطعة 30 جرام، سعر العرض(3.95)ريال سعودي. دونات.، عدد أربع حبات، سعر العرض(5.95)ريال سعودي.

كرواسون فرنسي بالزعتر، عدد عشر قطع، وزن القطعة 35 جرام، سعر العرض(11.95)ريال سعودي.

كرواسون فرنسي بالشكولاته والبندق، عدد خمس قطع، وزن القطعة 95 جرام، سعر العرض(12.95)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية خصومات هائلة وعروض مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.