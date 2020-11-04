عروض سنتر بوينت أسعار تبدأ من 10 ريال وخصومات تصل ل70%

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عمر شويل - جدة عروض سنتر بوينت يقدم سنتر بوينت عروض متميزة جدًا، يتهافت إليها الأشخاص لقلة أسعارها، والخصومات العالية التي يقدمها سنتر بوينت على العروض الموجودة من فساتين نسائية، وملابس أطفال، ورجالي، وأحذية وكل ما يخص المرأة مع خصومات سنتر بوينت الخيالية. عروض سنتر بوينت قائمة الستايلات الرائعة على الفساتين الحريمي يتم توصيل هذه المنتجات أون لاين حسب المنطقة: عروض سنتر بوينت آيكونيك فستان ميدي إيه لاين، سادة بياقة عالية، أكمام قصيرة بسعر 179 ريال سعودي.

آيكونيك فستان ميدي إيه لاين، سادة بياقة عالية، أكمام قصيرة بسعر 179 ريال سعودي. تو إكستريمز فستان بملمس بارز، طوله متوسط، بدون أكمام بقصة ضيقة، السعر 35 ريال سعودي.

فستان إيه لاين قصير بحمالات قابلة للتعديل وطبعات بسعر 42 ريال سعودي.

سمارت فستان ماكسي إيه لاين سادة، بباقة V وأكمام واسعة بسعر 123 ريال سعودي. عروض سنتر بوينت للفساتين خصومات سنتر بوينت رينا فستان إيه لاين ميدي سادة، بأكمام كاب من رينا بسعر 124 ريال سعودي.

رينا فستان إيه لاين ميدي سادة، بأكمام كاب من رينا بسعر 124 ريال سعودي. أفرول بطبعات أزهار وأكمام واسعة وأربطة من رينا بسعر 179 ريال سعودي.

تو إكستريمز فستان ميدي مقلم دون أكمام بياقة مستديرة بسعر 36 ريال سعودي.

بازيك فستان قصير بِقصة سليم دون أكمام بباقة ضيقة وطبعات بسعر 44 ريال سعودي. عروض سنتر بوينت للأحذية سنقدم لكم عروض الأحذية: كابا حذاء جري برباط، وكاحل منخفض من كابا بسعر 199 ريال سعودي.

شومارت مشي بارز الملمس، برباط إغلاق بسعر 159 ريال سعودي.

أديداس حذاء جري للرجال- Adizero Rc 2 بسعر 428 ريال سعودي.

شو إكسبريس حذاء سنيكرز، مثقوب برباط إغلاق بسعر 95 ريال سعودي.

شو إكسبريس حذاء سنيكرز، مخطط برباط إغلاق بسعر 140 ريال سعودي.

شومارت حذاء بيتي سهل الارتداء بسعر 103 ريال سعودي.

شومارت حذاء رسمي سهل الارتداء بسعر 174 ريال سعودي.

لو كونفورت حذاء رسمي بارز الملمس، سهل الارتداء للرجال بسعر 329 ريال سعودي.

ستيف مادن حذاء تشيلسي، برقبة عالية للرجال بسعر 389 ريال سعودي.

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