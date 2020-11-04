عروض إكسترا الجبارة على التليفونات والأجهزة الكهربائية extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تقوم اكسترا بعروض كل شهر افضل من الشهور السابقه، ولذلك سوف نذكر لكم في هذا المقال عروض الشاشات والهواتف حيث قامت العديد من الهايبر بعمل عروض خيالية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ونقدم لكم أهم هذه العروض. فضل العروض المقدمة من إكسترا خصومات اكسترا بلغ سعر آبل ايفون 11 برو بسعة 256 جيجا بايت إلى سعر 4399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5479 ريال.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي إس 2020 إلى سعر 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4159 ريال.

هواوي بي 30 برو بسعة 128 جيجا وصل سعره إلى 1749 ريال سعودي. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية عروض اكسترا اليومي ة بلغ سعر الثلاجة كلاس برو 19 قدم إلى سعر 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال.

ة بلغ سعر الثلاجة كلاس برو 19 قدم إلى سعر 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال. ثلاجة سامسونج 18.6 قدم بلغ سعرها إلى 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 55799 ريال.

ثلاجة إل جي ثلاجة باب بجانب واحد 21 قدم بسعر 8249 ريال سعودي.

بلغ سعر ثلاجة إل جي باب بجانب واحد إلى سعر 21.6 قدم، ولونها رمادي غامق بلغ سعرها إلى 4299 ريال سعودي.

بلغ سعر ثلاجة كلاس برو فريزر 7 قدم إلى 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال.

بلغ سعر ثلاجة كلاس برو إلى سعر 2199 ريال سعودي.

ثلاجة 9 ويرلبول بلغ سعرها إلى 3089 ريال سعودي بدلاً من سعر 3335 ريال.

سعر بيكو غسالة صحون بلغ سعرها إلى 1099 ريال سعودي.

غسالة إل جي غسالة صحون بلغ سعرها 2999 ريال سعودي.

بيكو غسالة صحون بلغ سعرها 1249 ريال سعودي.

غسالة صحون 14 خانة بلغ سعرها 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1800 ريال سعودي.

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