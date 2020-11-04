نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم يوم الاثنين مهرجان الطازج اليوم من هايبر العثيم بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم يوم الاثنين مهرجان الطازج اليوم في عروض العثيم، نتابع مع حضراتكم في كل مكان في السعودية احدث عروض العثيم هايبر ماركت، والتي توفر لكم أفضل العروض والمنتجات التي تشتمل على الكثير من التخفيضات على كل أسعار الفواكه والمنتجات الغذائية والفواكه والخضروات الطازجة و بأرخص سعر التي تعجب الجميع في عروض العثيم الاثنين 2 من نوفمبر 2020م فقط، مدة العرض يوم واحد فقط في مهرجان الطازج. عروض العثيم بقسم الفواكه رمان مصري اثنين كيلو بسعر كيلو 3.95 ريال. موز اثنين كيلو بسعر كيلو 3.95 ريال. تفاح أحمر اثنين كيلو بسعر كيلو 5.85 ريال. برتقال عصير اثنين كيلو بسعر كيلو 5.75 ريال. تفاح اخضر اثنين كيلو بسعر 5.95 ريال. تخفيضات العثيم الغير مسبوقة علي الفواكه الطازجة عنب أسود بسعر 8.95 ريال. أناناس بسعر 6.95 ريال. ليمون بسعر 5.95 ريال. بطاطا حلوة بسعر 2.75 ريال. كيوي بسعر 6.95 ريال. ليمون شبك 2 ربطة بسعر 2.95 ريال. قرع أمريكي اثنين كيلو بسعر 2.95 ريال تنزيلات العثيم بقسم الأجبان والمقبلات خلطة زبدة أماراتي بلوك 2 كيلو بسعر كيلو 15.5 ريال. جبن إسطنبولي صفراء 2 كيلو بسعر كيلو 13.5 ريال. جبن سول دوبلكس كريم هنجاري 2 كيلو بسعر كيلو 14.95 ريال. زيتون اكورسا أسود 2 كيلو بسعر كيلو 10.95 ريال. جبنة ماك تشيز 2 كيلو بسعر كيلو 12.50 ريال. عروض العثيم علي البقوليات فشار ذرة بسعر 5.25 ريال. تمر سكري مميز 2 حبة بسعر 19.95 ريال. عدس دود أحمر مجروش بسعر 6.95 ريال. احدث عروض العثيم في قسم اللحوم دجاج لاتينا مجمد 1 حبة بسعر 11.5 ريال. لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 30.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم يوم الاثنين مهرجان الطازج اليوم من هايبر العثيم بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.