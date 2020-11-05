نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده بالسعودية تنافس بأسعار التخفيض الجديدة على المواد الغذائية لهذا الشهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق بنده الموفرة بالسعودية، تأسست شركة بنده في عام 1978م، كأول سلسلة من الأسواق الحديثة في المملكة العربية السعودية، بافتتاح أول فروعها بمدينة الرياض، اندمجت بعد ذلك شركة بنده في العام 1998 ميلادياً، مع شركة العزيزية، ومنها بدأت شركة العزيزية بنده المتحدة، لتحصل بذلك على أكبر نسبة من سوق البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. عرض التوفير هايبر بنده على اللحوم والدجاج كفتة بقري كولومبي، سعر الكيلو(28.95)ريال سعودي.

مفروم بقري كولومبي، سعر الكيلو(28.95)ريال سعودي.

نقانق بقري كولومبي، سعر الكيلو(28.95)ريال سعودي.

برجر بقري كولومبي، سعر الكيلو(29.95)ريال سعودي.

مكعبات بقري كولومبي، قليل الشحم، سعر الكيلو(29.95)ريال سعودي.

روسّتو بقري كولومبي،سعر الكيلو(39.95)ريال سعودي.

إسكالوب بقري كولومبي، سعر الكيلو(42.95)ريال سعودي.

مفروم بقري برازيلي، سعر الكيلو(20)ريال سعودي.

قلوب، قوانص، كبدة دجاج التنمية، وزن العبوة(450)جرام، سعر العبوة(5.50)ريال سعودي.

دجاج طازج التنمية، وزن العبوة(1200)جرام، سعر العبوة(15.95)ريال سعودي.

أجنحة دجاج اليوم، وزن الطبق (900)جرام، سعر الطبق(8.95)ريال سعودي.

فيليه صدور دجاج اليوم، وزن الطبق(450)جرام، سعر الطبق(18.50)ريال سعودي. عروض الخصم أسواق هايبر بنده ماركت على الجبن والمخللات جبن أبيض حلواني إخوان، سعر الكيلو(21.95)ريال سعودي.

جبن، إسطنبُولي، براميلي، دمياطي، دوبل كريم بالزبدة، زينة، سعر الكيلو(10.95)ريال سعودي.

جبن أبيض دوبل كريم هنغاري، سعر الكيلو(13.95)ريال سعودي.

جبن أبيض ملح خفيف الطيب، سعر الكيلو(27.95)ريال سعودي.

مخلل مشكل مصري، سعر الكيلو(5.95)ع.

زيتون كالاماتا، بريمو جامبو، يوناني، سعر الكيلو(24.95)ريال سعودي.

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