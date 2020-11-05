نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب بنكي عن طريق النت ومزاياه بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب بنكي عن طريق النت , فتح حساب بنكي إلكتروني أصبح من الأشياء الأساسية حتي يسهل من إستقبال وإرسال المبالغ المالية من خلاله، بالإضافة لوجود العديد من المميزات المقدمة من البنوك من توفير قروض ومساعدات مالية. طريقة فتح حساب بنكي في بداية الأمر عليك بالتعرف على البنك المراد فتح حساب لك من خلاله ومعرفة الموقع الصحيح للبنك على الانترنت.

تحديد الدولة المُقيم بها ثم النقر على الرمز الذي يشير لتلك الدولة.

بعد ذلك تقوم بتحديد نوع الحساب الذي ترغب بفتحه وهناك نوعان: حساب شخصي، أو حساب أعمال.

في بداية الأمر من المفضل أن يكون حسابك من نوعية مصروفات لحين زيادة أعمالك وزيادة مصروفاتك في حسابك الشخصي.

يمكنك إدخال جميع بياناتك الخاصة في الخانات المخصصة لذلك ويتم التسجيل بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك

إنشاء كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز حتى تقوم بحماية حساب البنك الالكتروني ومنعها من الاختراق.

بعد ذلك من الأفضل مراجعة بياناتك الشخصية مرة أخرى لتتجنب أي أخطاء ناتجة عن ذلك.

ومن ثم يمكنك النقر على Agree and create account حتي يتم تفعيل تسجيلك للحساب.

عند التسجيل بالبريد الإلكتروني يجب أن يكون رسمي وغير مزيف وتكون كلمة السر قوية وصعبة.

يجب حفظ الرقم الخاص بالبريد الالكتروني وان نسيته تقوم بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد لك والسؤال عن الرمز

ومن خلال بحث جوجل يمكنك معرفة رمز البريد الإلكتروني للدولة التابع لها.

كما يطلب من الموقع بأن تدخل البطاقة الالكترونية الخاصة بك وبعد ذلك تقوم بتفعيل حسابك. مميزات فتح حساب بنكي إلكتروني عند إجراء حساب بنكي إلكتروني يُسهل عليك عليك الكثير من العمليات ولا يفيدك ببعض الشروط.

يمكنك فتح حساب بنكي إلكتروني أمريكي والاستمتاع بالخدمات به بدون إلزامك بالسفر إلي أمريكا أو أن تذهب إلي أي مكان آخر.

يمكنك سحب أي مبلغ مالي حتى لو لم تمتلك أي حساب محلي من خلال حصولك على بطاقة ماستركارد وأن ترسلها إلي البنك الذي ترغب في السحب من خلاله.

وبالتالي نكون قد تعرفنا تفصيليًا على كل ما يخص طريقة فتح حساب بنكي عن طريق النت.

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