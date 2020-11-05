نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الاسبوعية في السعودية أقوى العروض الشاشات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية في السعودية على أسعار الشاشات والإلكترونيات والهواتف الذكية، يقدم هايبر بنده السعودية أقوى عروض شهر التخفيضات السنوية، ومهرجان “أقوى العروض“، حيث تقدم الأسواق والهايبر ماركت في المملكة السعودية والعالم بأسره العديد من التخفيضات السنوية التي تبدأ في شهر نوفمبر من كل عام، وعروض الوايت فرايدي أو الجمعة البيضاء، الذكرى السنوية لتخطي أزمة الكساد الإقتصادي العالمي، حيث تقوم كافة متاجر السعودية بالإعلان عن العروض الموفرة والتخفيضات على أسعار جميع المنتجات، وإليكم مهرجان عروض بنده الاسبوعية في السعودية والتخفيضات على الشاشات والجوالات والإلكترونيات، ويمكنكم تصفح العروض فيما يلي.

عروض بنده الاسبوعية في السعودية “أقوى العروض”

يبدأ مهرجان أقوى العروض من هايبر بنده السعودية، وتبدأ العروض الأسبوعية للأسبوع الأول من شهر نوفمبر بدايةً من يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 والموافق 18 ربيع الأول 1442، وتستمر العروض لمدة 7 أيام بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل والموافق يوم 10 نوفمبر 2020 والموافق 24 ربيع الأول 1442، وإليكم صور عروض بنده الأسبوعية في السعودية.

عروض بنده الاسبوعية في السعودية على الشاشات

يقدم هايبر بنده السعودية أقوى العروض على الشاشات التلفزيونية التابعة لشركة توشيبا، سكاي وورث، إمبكس جلوريا، والتخفيضات على الشاشات بأحجام 50 بوصة، 55 بوصة، 43 بوصة و39 بوصة على أن تكون الأسعار كالتالي:

تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 999 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة بسعر 599 بدلًا من 799 ريال سعودي.

تلفزيون توشيبا سمارت 55 بوصة بسعر 1599 بدلًا من 2299 ريال سعودي.

تلفزيون سكاي وورث بسعر 1399 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي إل 65 بوصة بسعر 2249 بدلًا من 3499 ريال سعودي.

عروض بنده الاسبوعية في السعودية على الإلكترونيات

تابلت زينتاليتي C700 بسعر 299 بدلًا من 345 ريال سعودي.

آبل إير بودس برو بسعر 869 بدلًا من 1205 ريال سعودي.

آبل إير بودس 2 شاحن عادي بسعر 569 بدلًا من 879 ريال سعودي.

سماعات إمبكس بعجلات بسعر 219 بدلًا من 322 ريال سعودي.

سماعات جيباس 5.1 بسعر 125 بدلًا من 186 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية الاسبوعية على الهواتف الذكية

هاتف هواوي Y7P، شريحتين إتصال بسعر 679 بدلًا من 711 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y6 Prime، شريحتين إتصال بسعر 449 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y8P، شريحتين إتصال بسعر 849 بدلًا من 930 ريال سعودي.

عروض سامسونج بنده السعودية

هاتف سامسونج A21s، شريحتين إتصال بسعر 769 بدلًا من 829 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A11، شريحتين إتصال بسعر 515 بدلًا من 575 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A71، شريحتين إتصال بسعر 1299 بدلًا من 1759 ريال سعودي.

هاتف سامسونج نوت 10 لايت، شريحتين إتصال بسعر 1469 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

تستمر عروض شهر التخفيضات السنوية في جميع متاجر السعودية طوال شهر نوفمبر الحالي، على أن تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ويمكنكم متابعة كافة عروض السعودية معنا، حيث نوافيكم بأجدد العروض في أسواق السعودية وجميع متاجر الهايبر ماركت في المملكة ومنهم هايبر بنده، أسواق العثيم، لولو هايبر ماركت، المدينة ماركت، هايبر ماركت بن داود، والعديد من المتاجر الإلكترونية مثل أمازون السعودية، والذي يهتم بعرض المزيد من عروض التخفيضات خلال الشهر الحالي على أسعار جميع المنتجات.