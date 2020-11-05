انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة سحرية رائعة لتنظيف المكواة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من المواطنين عن طرق جيدة من أجل تنظيف مكواة البخار، ولاسيما أن معاناة الأشخاص قد ازدادت خلال الفترة الأخيرة من احتراق الملابس أثناء الكي، مما يجعل في النهاية بعض الأقمشة عالقة في المكواة، وهنا ازدادت عمليات البحث على موقع الانترنت العالمي جوجل من أجل التعرف على أفضل الطرق لتنظيف المكواة، لذا كشف الموقع الهندي الشهير ” بولد سكاي” عن طريقة رائعة وسحرية للتنظيف.

تنظيف المكواة

أكد الموقع الهندي أنه للحصول على مكواة بخار نظيفة بشكل رائع، عليك استخدام قطعة قماش مبللة، وأوراق مجففة، بالإضافة إلى صودا الخبز وملح، وكشف الموقع عن خطوات التنظيف للحصول على نظافة رائعة:

أولاً: نأخذ قطعة قماش مبللة بعد غمسها في الماء ثن عصرها من أجل تصفية الماء الزائد بها، ويقوم الشخص هنا بمسح المكواة بتلك القطعة، ويُفضل أن تكون مكواة البخار ساخنة قليلاً، من أجل الحصول على نظافة جيدة، وفي حال وجود بقع قوية يمكنك استخدام بعض المنظفات الخفيفة من أجل إزالتها.

اقرأ أيضاً

ثانياً: استخدام الأوراق المجففة من أجل إزالة الأوساخ التي تراكمت عليها والموجودة على الجوانب، وفي نهاية التنظيف على الشخص القيام بتنظيف المكواة بقطعة قماش لإزالة أي بقايا من الأوراق المجففة.