نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو جدة وتبوك على منتجات العناية الشخصية ومنتجات الصحة والجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم أجدد عروض لولو جدة وتبوك، والتي تتضمن منتجات مختلفة بخصومات كبيرة على أسعار المنتجات، وذلك طوال الأيام التي تبدأ من يوم الأربعاء 4 نوفمبر وتستمر هذه التخفيضات والخصومات حتى يوم السبت الموافق 14 نوفمبر من العام الميلادي 2020.

عروض لولو جدة وتبوك

يُقدم لولو هايبر ماركت جدة وتبوك عروض شيقة على منتجات العناية الشخصية ومنتجات الصحة والجمال بشكلٍ عام، فبإمكانكم شراء منتجات العناية بالبشرة، الشعر، الجسم بخصومات كبيرة تصل إلى نصف الثمن، وفي نفس الوقت تتميز هذه المنتجات بالجودة عالية، وأيضًا كثرة الاختيارات المتاحة، حيث يوجد المنتج الواحد في أكثر من ماركة؛ حتى يتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة.

عروض لولو جدة وتبوك على منتجات العناية بالجسم

لوشن مرطب للجسم من ياردلي، حجم 200 مل، بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 13.15 ريال سعودي.

جل استحمام 250 مل من انشانتر، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 14.25 ريال سعودي.

لوشن جونسون للجسم، حجم 400 مل، بسعر 14.50 ريال سعودي بدلًا من 22.50 ريال سعودي.

كريم مرطب للجسم لفترة تدوم حتى 24 ساعة من جونسون، حجم 200 مل، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

عروض العطور في لولو هايبر ماركت

عطر انشانتر، حجم 100 مل، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 37.35 ريال سعودي.

عطر ياردلي للنساء، حجم 125 مل، بسعر 26.50 ريال سعودي بدلًا من 39.55 ريال سعودي.

عطر ياردلي للرجال، حجم 100 مل، بسعر 33.95 ريال سعودي بدلًا من 56.50 ريال سعودي.

عطر اديداس، حجم 100 مل، بسعر 35.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

عروض منتجات العناية بالبشرة

لاصق لتنظيف الأنف من الرؤوس السوداء والبيضاء من ام بيوتي، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 11 ريال سعودي.

ماسك للوجه بالفحم من ام بيوتي، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 13.20 ريال سعودي.

كريم للبشرة Dove intensive، كريم للبشرة Dove Pink beauty، حجم 250 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي للمنتج الواحد بدلًا من 17.55 ريال سعودي.

الكريم الليلي والنهاري من بوندس، حجم 50 مل، بسعر 48.90 ريال سعودي للمنتج الواحد بدلًا من 64.80 ريال سعودي.

مقشر للوجه من نيفيا حجم 75 مل وحجم 100 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.75 ريال سعودي للمنتج الواحد.

وفي النهاية لتكونوا على إطلاع دائم بأجدد العروض وأقوى الخصومات في لولو هايبر ماركت، تابعونا أول بأول للمزيد من العروض الأسبوعية والعروض التي تقدمها متاجر السعودية.