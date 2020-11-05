نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا على مستلزمات المطبخ من كتالوج ايكيا 2021 وأقوي الخصومات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا على مستلزمات المطبخ شركة ايكيا من أفضل وأشهر الشركات التي تخصصت بصفة خاصة في صناعة الأثاث، غير أنها تقوم بإنتاج الأثاث المنزلي الجاهز وجميع محتويات وتجهيزات المطابخ ودورات المياه، وقد تم تأسيسها منذ سنوات طويلة في عام 1943 في بلدان السويد، على يد إينغفار كامبراد وهو من يقوم بإدارتها حتى الآن مع عدد من الشركات الهولندية، وقد بدأت شركة ايكيا أعمالها في المملكة السعودية وبصفة خاصة في مدينة جدة عام 1983 و قدمت عروض ايكيا علي أدوات المطبخ، ثم كثرت فروعها في الرياض وانتشرت في جميع أنحاء العالم كله لما تقدمه من عروض وتخفيضات.

عروض ايكيا على مستلزمات المطبخ

خصومات ايكيا على أرفف ووحدات تخزين المطبخ يعتبر أكثر مكان تحاول ربة المنزل أن تنظمه وتجدده بصفة مستمرة، لذا قدمت ايكيا عروض هائلة على أرفف ووحدات تخزين المطبخ وهي كالآتي:

مطبخ على شكل السنديان ذات لون أبيض 222×63.5×203 سم أدراجه واسعة وسهله الوصول وسعره هو: 2639 ريال سعودي.

خزان بباب زجاجي ومعه ثلاثة أدراج بلونين بني فاتح وأسود في بني ومساحته 197× 90 سنتيمتر، يتميز بأن مواده طبيعية متجددة لا تتأثر مع مرور السنوات وسعره هو: 1747 ريال سعودي كما يمكنك متابعه عروض ايكيا علي الأثاث .

. ماسورة تعليق ومعها رف ستانلس ستيل ولونها رمادي، ومن الممكن استخدامها في المطاعم لأنها بمواد متيتة وسعرها هو: 2062 ريال سعودي.

عروض ايكيا على أدوات المطبخ

على الرغم من أن المطبخ يأخذ معظم وقت ربات البيوت إلا أننا نلاحظ أن معظم السيدات يحبون المطبخ ويحبون إعداد المأكولات الجديدة، لذا يستوجب عليهم شراء أحدث أدوات للمطبخ لذا قدمت عروض ايكيا عروضها المذهلة على أدوات المطبخ: