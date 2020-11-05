عروض هايبر بنده تخفيضات وخصومات غير مسبوقة علي جميع منتجاته

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على اللحوم الكولومبي، نعرض لسيادتكم اليوم عروض بنده – هايبر بنده ليوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442هـ ، أفضل منتجات اللحوم ستجدها في عروض بنده والتي تقدم لكم بأحسن الأسعار التي تتناسب مع الجميع في عروض بنده هايبر حتى الثلاثاء 3-نوفمبر-2020م. عروض هايبر بنده علي اللحمة الكولومبي كفتة بقرى كولومبي سعر الكيلو 28.95 ريال. نقانق بقري كولومبي سعر الكيلو 33.95 ريال. برجر بقرى كولومبي سعر الكيلو 29.95 ريال. مفروم بقري كولومبي قليل الشحم سعر الكيلو 28.95 ريال. مكعبات بقري كولومبي قليل الشحم سعر الكيلو 29.95 ريال. روستو بقرى كولومبي سعر الكيلو 39.95 ريال. إسكالوب بقرى كولومبي سعر الكيلو 49.95 ريال. تخفيضات هايبر بندة للمنتجات الغذائية مزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون. زيتوني بسعر 8.95 ريال. لحم تونا خفيف نباتي 3 حبات بسعر 9.95 ريال. زيت نباتي نخيل لتر ونصف بسعر 9.50 ريال. طحين فاخر كويتي كيلو بسعر 9.95 ريال. خصومات هايبر بندة المذهلة عصير طازج نادك لتر ونصف بسعر 7.95 ريال. شبيهة قشطة نادك بسعر 7.95 ريال. كريمة البندق والكاكاو بنده بسعر 7.95 ريال. جبنة مثلثات أبو الولد 4 حبات بسعر 7.95 ريال. بطاطس شيبس اثنين + واحد بسعر 13.90 ريال. برجر دجاج 12 قطعة أمريكانا بسعر 13.95 ريال. عروض هايبر بندة اليومية علي خزين المطبخ أرز مزة بسمتي أبو كأس 10 كيلو بسعر 59.95 ريال. سكر ناعم/ خشن الأسرة 10 كيلو بسعر 24.95 ريال. زيت ذرة عافية 9 لتر بسعر 69.95 ريال. تخفيضات هايبر بندة الأسبوعية علي منتجات العناية الشخصية مناديل للوجه كلينكس بسعر 18.95 ريال. شامبو دوف/ بلسم/ بديل الزيت بسعر 21.95 ريال. منعم الأقمشة برائحة الزهور/ ندى الربيع كمفرات بسعر 30.95 ريال. فوط صحية كبير بالأجنحة قطن ناعم الويب 24 فوطة بسعر 24.50 ريال.

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