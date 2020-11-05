نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية علي اجهزة للاب توب و الجوال بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية نتابع معكم اليوم عروض اكسترا السعودية والتي تضم مختلف من عروض أجهزة و اكسسوارات أجهزة اللاب توب والموبايلات التي نعرضها لكم اليوم و بأرخص الأسعار و توفيرها لكم في عروض اليوم من عروض اكسترا السعودية الموافق 2-نوفمبر-2020م تابعونا. عروض اكسترا علي اكسسوارات وأجهزة اللاب توب مايكروسوفت سيرفيس برو كور أي فايف 12.3 بوصة بسعر 4.542 ريال. إبسون بروجيكتور 3200 لونين لون ابيض بسعر 1.268 ريال. كانون طابعة واي فاي اسود بسعر 499 ريال. إل جي شاشة 20 بوصة عالي الوضوح بسعر 259 ريال. أنكر موزع متعدد يو اس بي سي مع مداخل اتش دي ام آي مع إيثرنت فضي بسعر 159 ريال. عروض اكسترا الأسبوعية علي الموبايلات هواري وأي 9 بريم 128 جيجا برتقالي بسعر 649 ريال. موتورولا جي 9 بلاي 128 أزرق بسعر 579 ريال. تكنو بوب 4 برو 16 جيجا كحلي بسعر 249 ريال. سامسونج جالاكسي آى 71، 128 جيجا، أسود بسعر 1299 ريال. تكنو سبارك 4 كي سي 2 جي، 64 جيجا بنفسجي بسعر 369 ريال. آبل آيفون 11 برو 256 جيجا، أخضر داكن بسعر 4399 ريال. تخفيضات اكسترا اليومية علي الجوال سامسونج جالاكسي أم 128 جيجا، أسود بسعر 775 ريال. الكاتل 128 جيجا أسود بسعر 539 ريال. فيفو وأي 30، 64 جيجا ابيض مخضر بسعر 599 ريال. سامسونج جالاكسي إيه 21 إس 64 جيجا أسود بسعر 749 ريال. آبل آيفون 5 جي 128 جيجا، اسود بسعر 3949 ريال. لينوفو أي سفن 64 جيجا لون اسود سعر 389 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا الأسبوعية علي اجهزة للاب توب و الجوال بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.