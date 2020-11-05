نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض الجمعة البيضاء من العثيم على الأجهزة الكهربائية othaimmarkets.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضل عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية، أسواق العثيم من أكثر الأسواق المشهورة والمعروفة داخل المملكة السعودية منذ سنوات حيث تقوم بتقديم العديد من العروض المميزة والمنتجات ذات الجودة الممتازة، وتقوم بعرض جميع المنتجات الغذائية والمنزلية بجانب عمل أفضل الخصومات والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية التي يحتاج إليها الجميع في المنزل، لهذا سوف نقوم بعرض لكم جميع الأسعار. عروض العثيم بلغ سعر منقل شواء وسط بعد العرض إلى 32.95 ريال سعودي.

سعر طاولة لاب توب 53×30 إلى سعر 24.95 ريال سعودي.

سعر شواية هايدي بلغ سعرها إلى 11.95 ريال سعودي.

من أفضل عروض العثيم كشاف المكتب الذي بلغ سعره 46.95 ريال.

توصيله داتا زون كهرباء بلغ سعرها 34.95 ريال سعودي.

كرسي قابل للطي بلغ سعره 62.95 ريال سعودي. عروض العثيم لمستلزمات المنزل سعر السكر الناعم بلغ 22.95 ريال سعودي.

بلغ سعر حليب المراعي البودرة إلى 44.95 ريال.

أرز أبو كاس البسمتي بلغ سعره إلى 58.95 ريال.

سعر الدجاج المجمد بعض العرض بلغ سعره إلى 119.95 ريال.

زيت نوار دوار الشمر بعد العرض بلغ سعره إلى 24.95 ريال سعودي.

سعر جبن المراعي بعد العرض بلغ 19.95 ريال سعودي.

بينما سعر بسكويت الشاي ميموريز حجمه 12×150جم بلغ 18.50 ريال. عروض العثيم على الحلويات سعر بسكويت جوز الهند بلغ 24.95 بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي.

كريم دونات شوكولاتة بلغ سعره 4.95 ريال بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

سعر الحلويات الشرقية بلغ 29.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال.

بلغ سعر كيكة الغابة السوداء الصغيرة في الحجم إلى 14.95 ريال سعودي، وسعرها قبل العرض كان 19.95 ريال.

سعر كرواسون الجبن البيضاء بلغ سعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.75 ريال.

سعر البرازق بلغ 24.95 ريال سعودي، وكان سعره قبل العرض 32.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى عروض الجمعة البيضاء من العثيم على الأجهزة الكهربائية othaimmarkets.com على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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