نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروض المقدمة من جرير على الأدوات المنزليةjarir.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الجرير كل شهر عروض على الأدوات المنزلية وعلى الأطعمة الغذائية، حيث أن هذه العروض ينتظرها بعض الأشخاص من وقت للآخر، وفي الآتي سنذكر لكم بعض من العروض المقدمة من جرير. عروض جرير بلغ سعر أوبو رينو 4 برو جي إلى سعر 2799 ريال سعودي.

سعر أوبو رينو 4 برو 5 إلى 2799 ريال سعودي.

بلغ سعر أوبو رينو 4 بسعة 128 جيجابايت إلى سعر 1599 ريال سعودي.

بلغ سعر موبايل الكاتيل بسعة 16 جيجابايت إلى 299 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 بسعة 64 جيجا بايت بلغ سعره 3799 ريال سعودي.

بلغ ثمن ابل ايفون 12 بسعة 128 جيجابايت بسعر 4049 ريال سعودي.

بلغ ثمن ابل ايفون 12 برو بسعة 256 جيجابايت إلى سعر 5199 ريال سعودي. عروض جرير للجوال وصل سعر سامسونج جالكسي نوت 20 إلى 4799 ريال سعودي.

ثمن سامسونج جالكسي نوت 8 بسعة 256 إلى 3399 ريال سعودي.

ثمن هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 وصل إلى 3399 ريال سعودي.

بلغ سعر سامسونج جالكسي نوت 20 إلى سعر 3399 ريال سعودي.

سعر سامسونج جالكسي نوت 20 الترا وصل إلى 4799 ريال سعودي.

سعر أسوس كمبيوتر محمول وصل إلى 12299 ريال سعودي. عروض جرير على الشاشات بلغ سعر شاشة هايسنس 75 بوصة إلى 4299 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة اسوس إلى 12299 ريال سعودي.

شاشة هاير بلغ سعرها بعد العرض إلى 3999 ريال سعودي.

سكاي وورث بلغ سعرها 3699 ريال سعودي.

تي سي أي بلغ سعرها إلى 14999 ريال سعودي.

وصل سعر شاشة ال جي إلى 2988 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العروض المقدمة من جرير على الأدوات المنزليةjarir.com على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.