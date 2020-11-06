نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات سعودي ماركت على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سعودي ماركت تعد سلاسل سوبر ماركت سعودي من أحد أهم سلاسل المتاجر المصرية التي تقوم بالعمل في مجال تجارة التجزئة والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1938 وبدأت بمحل سوبر ماركت صغير حتى أصبحت الآن تمتلك العديد من الفروع التابعة لها في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وقد تعرضت السلسلة لعدد من المشاكل التي تتعلق بالأمور السياسية إلى أن تمكنت من نفي ما اسند لها من اتهامات، وعادت من جديد في عام 2015 بأقوي العروض والتخفيضات على كافة المنتجات. عروض سعودي ماركت تقدم سلسلة سعودي اقوي العروض على مختلف المنتجات الغذائية ونبدأ بقسم الجبن جودا جبنه هولندي وزن كيلو ب120 جنيه بدل 135جنيه.

جبنه هولندي فلمنك كيلو 120 بدل 130 جنيه.

رويال جبنه مدخنة 140 بدل 160 جنيه.

جبنه نيوزلاندي كريمي ب70 بدل 125 جنية.

شيدر افانتي 85 بدل 96 جنيه.

اكسترا جبن رومي ب85 جنيه. خصومات سعودي لمنتجات الألبان جبن أبيض ملح خفيف ب130 جنيه.

اطياب لانشون ب124 بدل 150 جنيه.

زبدة صفراء ب80 جنيه.

بسطرمة بلدي 200 جنيه.

زيتون أخضر ب35 جنيه.

زيتون اسود ب55 جنيه. تخفيضات سعودي للفواكه والخضروات كيلو موز مستورد ب22 بدل 30 جنيه.

كيلو تفاح سكري ب25 بدل 35 جنيه.

كيلو كيوي إيطالي ب28 بدل 32 جنيه.

اناناس ب43 بدل 50 جنيه.

كيلو طماطم ب9 بدل 12 جنيه.

كيلو خيار ب8 بدل 12 جنيه.

3 كيلو بصل ب20 بدل 30 جنيه.

كيلو كوسا ب10 بدل 16 جنيه.

كيلو ليمون ب11 جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض وتخفيضات سعودي ماركت على المنتجات الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.