نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض المدينة هايبر ماركت على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المدينة هايبر ماركت تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من الماركات الشهيرة والعالمية التي تمتلك فروع في أنحاء مختلفة من العالم، ومن أشهر هذه الماركات ماركت المدينة هايبر، والذي يعمل على جذب عملائه من مختلف الفئات العمرية بعرضه منتجات متنوعة سواء بالمواد الغذائية أو الشاشات أو الهواتف الذكية، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية إلي تعد من أساسيات المنزل، والذي يحرص الجميع على شرائها أو تجديدها من حين لآخر، والتي عملت فروع المدينة هايبر على توفيرها للعملاء.

عروض المدينة هايبر ماركت

خصومات هايبر المدينة ماركت أصبحت الهواتف الذكية من الأشياء التي لا غنى عنها للصغير والكبير، حيث يكثر استخدامها في التواصل مع الآخرين في كافة أنحاء العالم، كما أصبحت وسيلة للتعليم عن بعد قرار الوزارة بجعل التعليم أون لاين، وقد اهتمت المدينة هايبر بذلك بعمل عروض على أجهزة الجوال مثل سامسونج وهواوي ونوكيا وشاومي وأورنو و HP، وجاءت عروضها كالتالي:

هاتف سامسونج A11 بسعر 569 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A51 بسعر 1049 ريال سعودي.

هاتف شاومي ريدمي نوت 10 لايت بسعر 1449 ريال سعودي.

هاتف OPPO A12 بسعر 499 ريال سعودي.

هاتف realme C3 بسعر 599 ريال سعودي.

هاتف هواوي P30 Lite، بسعر 849 ريال سعودي.

هاتف أونور 9x بسعر 929 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 2.3 بسعر 399 ريال سعودي.

لابتوب HP بسعر 1699 ريال سعودي.

عروض هايبر المدينة للشاشات

تخفيضات هايبر المدينة تقدم أسواق المدينة هايبر عروض متنوعة على الشاشات لماركات مختلفة مثل: نيكاي سمارت، KMC