عروض جرير الأسبوعية تصل ل 50% تسوق من المنزل الآن بأقوي الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية من أنشطة الشركة التعامل في الأدوات المكتبية والمدرسية، ولعب الأطفال والكتب والمنشورات باللغتين العربية والإنجليزية، ملحقات وأكسسوارات الكمبيوتر والبرامج، أدوات التصوير، الأجهزة البصرية والسمعية، أجهزة المنزل الذكي، وتعتبر مكتبة جرير رائدة في مجال المنتجات التكنولوجية، واللوازم المكتبية والكتب، ودائما ما تقدم مكتبة جرير عروض للاب توب والجوال والأجهزة فتُعد كأفضل علامة تجارية بالمملكة والأولى في قطاع البيع بالتجزئة. عروض جرير الأسبوعية جي بي حقيبة ظهر (Device)، (١٤.١ بوصة *١٢بوصة) ،السعر(٥٩٩)ريال سعودي.

جي بي حقيبة المستندات، مناسبة لجهاز قياس ١٥بوصة، السعر (٥٩٩)ريال سعودي.

جي بي حقيبة سفر، السعر (٢١٩)ريال سعودي.

روكو حقيبة ظهر، مناسبة لجهاز قياس ١٢بوصة، السعر (٢١٩)ريال سعودي.

روكو حقيبة المستندات،مناسبة لجهاز قياس ١٥بوصة ،السعر (١٥٩)ريال سعودي.

روكو أجهزة تغليف حراري وغير حراري ٢٢٠فولت، السعر (١٣٩)ريال سعودي.

فينلويد ٣١٠٠آلة عد الأوراق النقدية، السعر(٣٤٤٩)ريال سعودي. عروض جرير للكتب مذكرات طالب القشة الأخيرة، السعر (٣٩)ريال سعودي.

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