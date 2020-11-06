نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجدد عروض هايبر بنده على اللحوم والفاكهة تخفيضات هائلة panda.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة دومًا ما تتصدر عروض هايبر ماركت بنده ، قائمة أفضل العروض الترويجية، حيث يعمل القائمين على سلسلة هايبر بنده تقديم أفضل العروض التي تشمل غالبية المعروضات، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على عروض بنده. عروض بنده تفاح جالا تشيلي / إيطالي سعر الكيلو 5.50 ريال سعودي

أناناس فلبينى بسعر 5.95 ريال سعودي

رمان يمني بسعر 5.95 ريال سعودي

برتقال أبو صرة بسعر 6.95 ريال سعودي

عنب أحمر لبناني بسعر 7.95 ريال سعودي

كيوي تشيلي يوناني بسعر 7.95 ريال سعودي

أفوكادو بسعر 8.95 ريال سعودي

جوافة مصرى (صندوق 1.5 أو 2 كيلو) بسعر 9.50 ريال سعودي تخفيضات بنده للحوم مفروم بقري برازيلي بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 26.95 ريال

قطع جمل بالعظم بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 43.95 ريال

لحمل جمل بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي بدلًا من 53.95 ريال

إسكالوب بقري برازيلي بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال

كفتة بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال تنزيلات بنده للدواجن دجاجة كامله متبلة مكسيكية/حار / كاري / باربكيو (800) جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 18.25 ريال

أرجل دجاج التنمية (450) جرام بسعر 6.50 ريال سعودي

أفخاذ دجاج اليوم (500) جرام بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 11.50 ريال

أجنحة دجاج اليوم (900) جرام بسعر 8.75 ريال سعودي بدلًا من 10.75 ريال

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