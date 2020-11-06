نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 40% extra.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرجع تأسيس شركة اكسترا إلى عام 2003، تختص الشركة بتقديم العلامات التجارية الرائدة بعالم الالكترونيات، ودومًا ما تأتي لعملائها بأفضل العروض، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على عروض اكسترا. عروض اكسترا عروض اكسترا على الكاميرات: كانون اي او اس، 2000 دى، كاميرا 24 ميجا بيكسل، لون أسود بسعر 1275 ريال سعودي بدلًا من 1869 ريال بقيمة خصم 32%

كانون كاميرا اكس 185فضي، 20ميجا بيكسل، زووم بصري 8 تصوير بدقة عالية، معالج ديجيك 4 بسعر 559 ريال سعودي.

عروض أجهزة العناية المنزلية

فيليبس كاوية بخار عمودية، 2000 واط، 5 إعدادات للبخار، بنفسجي بسعر 589 ريال سعودي بدلًا من 789 ريال.

مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط، سعة 21 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 398 ريال

برنسيس كاوية بخار للملابس 1500 واط بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 378 ريال عروض أجهزة المطبخ والطبخ فيليبس قلاية هوائية، 1900 واط، 1.5 كيلو، لون أسود بسعر 629 ريال سعودي بدلًا من 1258 ريال.

كابو بروما صانعة القهوة 0.7 لتر، 1400واط، لون أحمر بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال

فيليبس محضرة الطعام،850 واط، 1.5 لتر ، لون ابيض بسعر 459 ريال سعودي بدلًا من 679 ريال.

كلاس برو، فرن كهربائي 45 لتر، ستانلس ستيل بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال.

برنسيس مايكروويف، 23 لتر لون أبيض بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال

كلاس برو براد ماء ساخن وبارد لون أسود بسعر 389 ريال سعودي بدلًا من 778 ريال

برنسيس صانعة وافل، 1200واط بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال

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